Giucas Casella continua a essere al centro dell'attenzione di questo GF Vip e, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un episodio "spiacevole" che ha fatto sbottare Sophie Codegoni. A quanto pare, infatti, dopo aver usato il bagno che tutti condividono all'interno della casa di Cinecittà, Giucas lo avrebbe lasciato sporco e, ovviamente, Sophie che l'ha usato subito dopo lo ha fatto notare al mentalista ma dalla regia hanno "censurato" l'audio.

Giucas va in bagno al GF Vip e lascia sporco, Sophie sbotta

Nel dettaglio, qualche giorno fa, dopo aver usato il bagno del GF Vip, Giucas è uscito come se nulla fosse, ma pochi secondi dopo è stato rimproverato da Sophie.

L'ex tronista di Uomini e donne ha usato il bagno subito dopo Giucas e, nel momento in cui è entrata, non ha potuto non notare il fatto che fosse sporco.

Immediata la reazione di Sophie che ha subito fatto notare l'accaduto a Giucas, lamentandosi e sbottando anche in presenza degli altri concorrenti che in quel momento si trovavano nella zona beauty della casa, tra cui Alessandro Basciano e Miriana Trevisan.

'È tutto sporco' si lamenta Sophie

"Dai Giucas, è tutto sporco", ha esclamato Sophie dopo essere entrata in bagno al GF Vip in seguito all'uscita di Giucas.

Il mentalista, però, ha rigettato al mittente le accuse della giovane inquilina di questa sesta edizione, accusandola di essere una "bugiarda" e chiedendo ad Alessandro di andare a verificare con lui, per vedere se effettivamente fosse sporco oppure no.

Pochi secondi dopo è arrivata anche Miriana Trevisan, che è entrata in bagno per capire e vedere se effettivamente fosse sporco oppure no.

La regia del GF Vip 'censura' l'audio

Tuttavia, la regia del GF Vip di fronte a questa "querelle" nata in casa per le condizioni igieniche del bagno, ha preferito "censurare" il discorso, togliendo l'audio dalla diretta che in quel momento stava andando in onda in televisione.

Una scelta che, già in passato, è stata attuata dalla regia del reality show Mediaset che di fronte a quelle che potrebbero essere delle situazioni "scomode", reagisce togliendo l'audio oppure censurando le scene in onda in quel momento su Mediaset Extra.

Scarsa igiene nella casa del Grande Fratello Vip 6

Sta di fatto che, il tema pulizie nella casa del GF Vip, è uno dei più caldi di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In diverse occasioni, infatti, i vari concorrenti si sono ritrovati ai ferri corti per la cattiva gestione della casa e per la scarsa igiene mostrata.

La stessa produzione del GF Vip ha più volte bacchettato i concorrenti, al punto da punirli anche con la riduzione del budget della spesa settimanale.