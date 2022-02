Barù continua a essere al centro delle dinamiche di questo GF Vip 6. Nelle ultime ore, ha ancora una volta spiazzato il pubblico e gli spettatori che seguono questa sesta edizione del reality show, nel momento in cui ha svelato un retroscena legato al suo ingresso all'interno della casa di Cinecittà.

Barù, infatti, contrariamente a quello che credevano i suoi compagni di gioco, ha rivelato di non aver sostenuto nessun provino per entrare a far parte del cast di questa sesta edizione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini.

Barù continua a dominare le dinamiche del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Barù è uno di quei concorrenti entrati in corso d'opera all'interno della casa più spiata d'Italia.

Nonostante tutto, però, nel giro di poche settimane ha saputo conquistare il gradimento del pubblico e degli spettatori, al punto che in moltissimi sui social vogliono vederlo arrivare al rush finale e magari conquistare la vittoria.

Intanto Barù, ignaro dell'alto gradimento che c'è nei suoi confronti da parte del pubblico di questo Grande Fratello Vip, ha svelato un retroscena legato al suo ingresso all'interno del gioco, che non è passato affatto inosservato.

Il retroscena di Barù sul suo ingresso nella casa del GF Vip 6

Durante la serata di ieri, Nathaly Caldonazzo ha provato a stuzzicare un po' il nipote di Costantino Della Gherardesca e, per scherzare, gli ha chiesto se lui, a differenza degli altri concorrenti, avesse fatto dei provini per la giungla piuttosto che per entrare nella casa di Cinecittà.

La reazione di Barù non si è fatta attendere e, senza troppi peli sulla lingua, il concorrente ha svelato che a differenza degli altri concorrenti di questo GF Vip, lui non ha fatto alcun tipo di provino.

"Quale provino? Io non ho fatto nessun provino. Mi hanno detto vai. Che dovevano farmi anche il provino", ha svelato Barù, rivelando così che a differenza degli altri inquilini che stanno vivendo questa esperienza, lui sarebbe stato scelto "per direttissima".

'Non c'era bisogno del provino', svela Barù parlando del suo ingresso al GF Vip

"Tutti abbiamo fatto il provino", ha esclamato subito Nathaly Caldonazzo, sottolineando e ribadendo il fatto che prima di essere scelti come concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sono stati provinati dagli autori e dal padrone di casa Alfonso Signorini.

"Non c'era bisogno del provino", ha ribadito ancora Barù fermo e deciso sulla sua posizione e ribadendo così a chiare lettere di non essersi sottoposto a nessun tipo di provino per essere scelto come nuovo concorrente di questa sesta edizione del reality show, in onda fino a metà marzo su Canale 5 e Mediaset Extra.