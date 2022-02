Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, Kiraz dirà a suo nonno Kemal di andare a Scuola per il suo primo giorno, ma l'uomo non si presenterà per obbedire a un ordine di Serkan. La ragazzina ci rimarrà molto male e si chiuderà in bagno: ciò farà preoccupare non poco i suoi genitori. A quel punto il nonno correrà a scuola ed Eda lo ringrazierà tantissimo per il gesto. Proprio per questo motivo, Eda inviterà a cena l'uomo e Aydan per annunciare che lei e Serkan sono tornati insieme.

Kiraz sarà molto delusa da suo nonno che non si presenta al suo primo giorno di scuola

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Eda scoprirà che Kemal è il vero padre di Serkan. Proprio per questo motivo, la giovane protagonista convincerà Aydan a dire a suo figlio la verità di persona riguardo a questa faccenda. Quando Bolat apprenderà la sconvolgente notizia, non accetterà tale situazione.

Poco dopo, il rapporto tra Kemal e Kiraz si farà sempre più saldo e la bambina deciderà di invitare suo nonno al suo primo giorno di scuola. L'uomo però non si presenterà e la bambina ci rimarrà molto male. In realtà, Kemal sarebbe tanto voluto andare al primo giorno di scuola di Kiraz, ma non ha potuto farlo per obbedire a un ordine di Serkan.

Pertanto, la piccola Kiraz sarà molto delusa dall'atteggiamento di suo nonno, in quanto si sentirà tradita da quest'ultimo, che ha infranto una promessa che gli avrà fatto. Proprio per questo motivo, la figlia di Eda e Serkan si chiuderà nel bagno dell’istituto con Can e farà preoccupare non poco i suoi genitori.

Eda inviterà Kemal e Aydan a cena con il resto della famiglia

Dunque, la piccola Kiraz si rinchiuderà in bagno durante il suo primo giorno di scuola, sperando che in questo modo Serkan e Kemal si avvicineranno.

Purtroppo però, la strategia della piccola otterrà scarsi risultati, in quanto non ci sarà nessun progresso riguardo al rapporto tra Bolat e Kemal.

Nel frattempo però, Eda ringrazierà l'uomo per essere corso a scuola in aiuto della nipote. In questo modo la giovane protagonista farà un bel gesto di avvicinamento nei confronti di Kemal.

Inoltre, Eda deciderà anche di invitare quest'ultimo e Aydan alla cena che ha organizzato con il resto della famiglia per annunciare che lei e l'architetto sono di nuovo una coppia.

Allo stesso tempo, anche Aydan proverà a muoversi per trovare un modo per far avvicinare suo figlio Serkan al suo padre biologico Kemal.