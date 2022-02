Tempo di nuovi provvedimenti per i concorrenti del GF Vip che sono stati puniti dalla produzione del reality show per essere venuti meno ad alcune regole.

Mai come quest'anno i vipponi protagonisti del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, sono abbastanza indisciplinati e in più occasioni si sono ritrovati a fare i conti con dei provvedimenti legati in primis alla decurtazione del budget per la spesa settimanale.

La produzione del Grande Fratello Vip punisce ancora i concorrenti: ecco cosa è successo

Questa mattina dopo la messa in onda della puntata serale in onda su Canale 5, i concorrenti del GF Vip hanno ricevuto un nuovo comunicato da parte della produzione.

Puntuale come sempre, infatti, è arrivato il verdetto legato alla spesa settimanale: i concorrenti hanno dovuto fare i conti con l'ennesima decurtazione, dato che la produzione ha scelto di intervenire per punirli dopo che non hanno rispettato le regole del programma.

"Cari vipponi il budget sarà decurtato del 30% a causa della trasgressione di alcune regole della casa", ha fatto sapere il GF Vip nel documento ufficiale che ha fatto arrivare nella casa di Cinecittà.

Budget spesa ridotto per i concorrenti del GF Vip

"In particolar modo per i freeze non rispettati durante la puntata di ieri sera. Budget della spesa settimanale è di 224 euro", ha fatto sapere la produzione del GF Vip.

Insomma l'ennesima punizione per i concorrenti che si ritrovano a dover fare i conti con un budget "irrisorio" che non sempre basta a soddisfare tutte le richieste dei vari inquilini.

Tale situazione potrebbe causare ben presto nuove tensioni e polemiche all'interno della casa, dato che i concorrenti che sono sempre rispettosi delle regole del programma, potrebbero puntare il dito contro i vipponi "trasgressivi" e accusarli di questa ennesima decurtazione al budget spesa.

Ritorna la doppia puntata settimanale del Grande Fratello Vip su Canale 5

In attesa di scoprire quali sono i risvolti di questo provvedimenti disciplinare attuato dalla produzione verso i concorrenti del GF Vip 6, le anticipazioni legate alla programmazione del reality show, rivelano che da questa settimana si torna alla doppia puntata settimanale.

Dopo uno stop di ben due settimane, verrà ripristinata di nuovo la doppia puntata in prime time, anche se cambierà giorno di programmazione su Canale 5.

Se fino a questo momento, il GF Vip è andato in onda di lunedì e venerdì, a partire da questa settimana la doppia puntata settimanale passerà al giovedì sera (dal giorno 17 febbraio) e di conseguenza dovrà sfidare la fiction Doc 2 - Nelle tue mani.