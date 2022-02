Ida Platano, protagonista del trono over di Uomini e donne, è stata vittima nei giorni scorsi di una disavventura insieme a suo figlio Samuele. La dama bresciana, che si trovava a Verona per trascorrere un weekend di relax, è stata vittima di un tentato furto proprio per le strade della città di Romeo e Giulietta. Passato lo spavento, l'hairstylist ha raccontato quanto accaduto attraverso una serie di storie postate sul suo profilo Instagram. Qui, Ida ha colto l'occasione per elogiare la forza e la solidarietà femminile e per ribadire quanto ami suo figlio.

Ida Platano vittima di un tentato furto: 'Gli ho dato qualche cazzotto'

Ida ha iniziato il racconto di quando accaduto premettendo che adora Verona e vi si reca spesso. Poi ha aggiunto che lei e suo figlio stavano passeggiando per le vie della città quando qualcuno le ha rubato il cellulare. La donna si è subito accorta di quello che era successo notando che il suo smartphone era finito nelle mani di un altro. Dopo avergli sferrato qualche cazzotto e avergliene dette di tutti i colori, alla fine è riuscita a recuperare il suo telefono. Suo figlio Samuele si è spaventato dell'accaduto e, dopo essersi calmato, ha detto di avere una mamma fortissima.

L'hairstylist bresciana racconta quanto accaduto a Verona a lei e suo figlio: 'Mio figlio Samuele si è spaventato'

Ida Platano nelle storie sul suo profilo Instagram ha raccontato che è la prima volta che le succede una cosa del genere. Poi, ha aggiunto che ha avuto una reazione così forte perché hanno provato a portarle via qualcosa che era suo.

"Quando ce vò ce vò!", ha dichiarato. La parrucchiera bresciana ha colto poi l'occasione per sottolineare come ad aiutarla siano state due donne. Gli uomini, stando al suo racconto, non sono intervenuti. Ida ha affermato: "Ci sono state due donne che ci hanno aiutato tantissimo, soprattutto nel tranquillizzare Samu. Gli uomini non si sono smossi".

Intanto, la dama continua la sua esperienza a Uomini e Donne over. Archiviata ormai definitivamente la storia d'amore con Riccardo Guarnieri, la donna ha provato a rifarsi una vita con Diego Tavani, ma tra i due è andata a finire male. Sembrava poi esserci sintonia con Marcello, ma anche in questo caso la conoscenza si è interrotta dopo poche settimane di frequentazione. Ora, l'hayrstilist sta conoscendo il nuovo arrivato Alessandro. I due, che hanno trascorso del tempo insieme, hanno raccontato di trovarsi bene e di voler continuare a vedersi ancora. Riuscirà Ida Platano a trovare l'uomo della sua vita? Non resta che seguire la sua esperienza nel programma dedicato ai sentimenti per scoprirlo.