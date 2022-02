Dopo alcuni rinvii per cause di forza maggiore, tra cui il Festival di Sanremo, sabato 12 febbraio è andata in onda, in prima serata su Rai 1, la finale di Tali e Quali Show, programma di Rai1 condotto da Carlo Conti.

A vincere l'edizione 2022 è stato il romano Daniele Quartapelle, 54 anni, nei panni di Renato Zero; il podio poi è stato completato dal viterbese Luca Cionco - alias Fabrizio De André - e dall'emergente cantante cagliaritana Veronica Perseo, impersonante Lady Gaga.

Il programma televisivo condotto da Carlo Conti ha ormai alla spalle diverse edizioni, con protagonisti personalità del mondo dello spettacolo; tuttavia, partire dal 2019, si è deciso di aprire la competizione anche a persone non vip, che nella vita di tutti i giorni coltivano la passione per la musica, che la praticano sia per professione, sia semplicemente per hobby.

La gara

Durante un primo round, nella serata del 12 febbraio otto nuovi concorrenti hanno gareggiato tra loro, decretando come vincitore Luca Cionco e la sua imitazione de "La canzone di Marinella" nei panni del compianto Fabrizio De André.

Questi ha avuto accesso alla gara finale con gli altri "big", ossia i vincitori precedenti: Veronica Perseo (vincitrice della prima edizione, imitando Lady Gaga), lo stesso Quartapelle, Gianfranco Lacchi (nei panni di Gianni Morandi) e Igor Minerva (imitatore di Claudio Baglioni).

Conclusesi le esibizioni dei quattro, per i giudici non è stato facile decidere, ma dopo una lunga riflessione, Daniele Quartapelle (col suo Renato Zero e il brano "I migliori anni della nostra vita") si è guadagnato il gradino più alto del podio.

Chi è Daniele Quartapelle?

Classe 1968, romano, Daniele Quartapelle è cresciuto assieme alle sue due sorelle, alla madre casalinga e al padre impiegato presso una casa editrice. In concomitanza con la frequentazione dell'Istituto Tecnico per Geometri Alberti, ha sempre coltivato la sua grande passione per la musica, che lo ha portato a studiare la batteria e, successivamente, anche a prendere lezioni di canto.

La sua vita subisce una svolta inaspettata presso il locale Ciao Nì, quando i proprietari del locali notano una notevole somiglianza con il cantante Renato Zero e gli chiedono di interpretare uno dei suoi brani. Da quel momento, Daniele non ha mai smesso di calarsi in queste vesti: egli ha dato vita a una serie di spettacoli intitolati Daniele si nasce, durante i quali rende un proprio omaggio al cantante.

Ancora oggi viene ricordato con affetto da chi lo ha sentito cantare quando ancora muoveva i suoi primi passi: la sua partecipazione a Tali e Quali non ha fatto altro che amplificare tale sensazione.

Il ringraziamento social del vincitore

Lo stesso Daniele Quartapelle non si risparmia nei ringraziamenti e nell'esprimere l'enorme emozione per aver partecipato ad un'esperienza di tale portata. Sul suo profilo Facebook scrive: "Vorrei ringraziare tutte le persone che scrivono, i loro commenti nei vari dove. E' molto bello ed avvincente, vedere che ognuno scrive ciò che pensa, perchè denota voglia di interagire, sintomo che la trasmissione è piaciuta".

Per poi concludere: "Vorrei infine, ringraziare la mia famiglia e tutti gli amici cari, che mi hanno sostenuto in questa bellissima avventura.

I miei amici "colleghi" che si sono stretti a me. Una vera carezza. Infine, tutti i nuovi amici che mi hanno commosso per la loro vicinanza. Spero di non aver dimenticato nessuno (ma tanto sarà così)... semmai aggiungo in un secondo momento".