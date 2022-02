Per la prima volta, nella diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 24 febbraio, Alex Belli non era presente in studio. L'attore, dopo aver abbandonato la casa per la seconda volta, ha fatto perdere le sue tracce. Alex ha condiviso su Instagram un video in cui ha mostrato se stesso nel deserto, sottolineando che stava riflettendo sulla sua storia d'amore con Delia. Sembrava un messaggio speciale per la moglie, reso ancora più reale dalla sua assenza in studio, ma in realtà Delia Duran lo ha sbugiardato in diretta.

Alex Belli assente in studio

Alex Belli è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip.

L'unico concorrente che è entrato in casa per due volte, nonostante la squalifica, e per tutti questi mesi non si è fatto altro che parlare di lui e del suo rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge. Nella giornata del 24 febbraio, Alex Belli ha condiviso su Instagram un video che lo mostra seduto per terra nel deserto, in posa da meditazione. Lui stesso ha spiegato che stava riflettendo sulla sua storia d'amore con Delia, che stava pensando a lei, e che aveva deciso di recuperare un po' le forze dopo tutto quello che è accaduto in questi mesi. Un video che spiegava a tutti il motivo per cui non era presente in studio. Ma è davvero così? In realtà qualcosa non torna.

I dubbi di Delia Duran

Alfonso Signorini, durante la diretta di giovedì 24 febbraio, ha voluto mettere al corrente Delia del fatto che suo marito è partito e che ha condiviso quel video dal deserto.

I concorrenti del reality hanno mostrato una reazione molto divertita per le immagini particolari condivise da Alex Belli, con una posa da meditazione. Delia Duran, però, ha stupito tutti. La sua reazione è stata diversa da quella degli altri. La donna ha cercato di concentrarsi bene sui dettagli del video, analizzandoli con grande attenzione.

"Non so se questo video è di adesso" ha spiegato Delia, che ha mostrato moltissimi dubbi su quelle immagini. Il conduttore le ha svelato che Alex non era presente in studio, ma i dubbi della donna non si sono sciolti.

Delia Duran: 'Quel video è vecchio'

Alfonso Signorini ha spiegato a Delia che Alex ha deciso di staccarsi da tutta la pressione, che ovviamente ha creato lui stesso, come ha sottolineato il conduttore.

Sono state mostrate le immagini del video di Alex Belli, in cui lui è nel deserto, con una tunica bianca, mentre medita seduto per terra e pensa alla sua Delia. Immagini che, secondo la moglie dell'attore, non sono veritiere. O meglio, non appartengono al presente. Adriana Volpe, guardando il video, ha sottolineato che Alex aveva la fede. "Questo video è vecchio" ha ribadito Delia Duran, spiegando che era di un viaggio fatto insieme, sbugiardando il marito.