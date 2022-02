Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e proseguono anche le registrazioni che saranno poi trasmesse nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che il protagonista indiscusso delle nuove puntate che andranno in onda poi in tv, sarà ancora il tronista Matteo Ranieri. Dopo un periodo in cui il suo percorso sembra ormai in dubbio e vicino alla fine definitiva, ecco che si è ripreso ed ha scelto di rimettersi di nuovo in gioco.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 24 febbraio: Matteo si rimette in gioco

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 24 febbraio 2022, rivelano che si è tornato a parlare delle vicende di Matteo Ranieri, il quale ha scelto di dare una nuova sferzata al suo percorso sentimentale nella trasmissione di Maria De Filippi.

Matteo, è stato al centro delle nuove riprese di Uomini e donne perché si è reso protagonista di una nuova esterna con una nuova pretendente che è arrivata in studio per lui.

A conferma del fatto che, dopo un periodo di buio dettato dall'addio inaspettato di Denise, il tronista ligure ha scelto di rimettersi di nuovo in gioco e quindi di ridare vita al suo percorso.

Matteo ha così accettato di conoscere nuove pretendenti, proprio come gli aveva suggerito di fare Maria De Filippi, che gli aveva dato tutto il tempo a disposizione per maturare le sue scelte.

Matteo esce con Valeria, una nuova pretendente

Ebbene, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che Matteo è uscito insieme a Valeria, una delle nuove pretendenti con le quali ha scelto di approfondire la frequentazione fuori dallo studio della popolare trasmissione Mediaset.

Ma non è finita qui, perché anche nella registrazione precedente, il tronista ex fidanzato di Sophie Codegoni, è uscito in esterna con una nuova ragazza, il cui nome sarebbe Denise.

Insomma una vera e propria "seconda vita" per Matteo Ranieri che continuerà ad essere uno dei tronisti di questa edizione di Uomini e donne, in attesa di scoprire come si evolverà il suo percorso e se ci sarà finalmente il lieto fine.

Federica ancora assente in studio: anticipazioni Uomini e donne riprese 24 febbraio

Occhi puntati anche su Federica, la pretendente di Matteo che assieme a Denise era tra le super favorite per la scelta finale.

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 24 febbraio 2022, rivelano che anche questa volta Federica non era presente in studio.

La corteggiatrice si è assentata alle riprese di questa settimana e, sui motivi di questa scelta, aleggia un po' di mistero. Cosa sta succedendo? Possibile che Federica abbia scelto di gettare la spugna oppure prossimamente tornerà in scena? Lo scopriremo durante i futuri appuntamenti.