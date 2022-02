La sesta edizione del Grande Fratello Vip è contraddistinta, in particolare, per il triangolo che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Una storia ricca di intrecci, alleanze e decisioni che vengono prese con la consapevolezza che fra qualche giorno saranno costretti ad affrontare una situazione di per sé scomoda con il rientro nella casa più spiata d'Italia dell'attore. Quotidianamente, la venezuelana e l'italo-americana stanno continuando a vivere la loro esperienza nel reality e l'ascia di guerra fra di loro sembrerebbe essere stata sotterrata in maniera definitiva.

Però, la modella, tornando a parlare del rapporto con la fashion blogger, non dovrebbe lasciare spazio ad un legame d'amicizia con lei.

Delia e Soleil: sotterrata l'ascia di guerra

Delia Duran, nella casa del GF Vip 6, sta dimostrando di avere una personalità carismatica e, specialmente, da quando ha preso coscienza della realtà, finendo per accusare Alex Belli per averle mentito sui suoi sentimenti nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la modella ha riscoperto un nuovo lato del proprio carattere. Non sono mancate le polemiche nei suoi riguardi sin da quando ha varcato la porta rossa ma lei ha svelato un lato dolce ed umano. Ciononostante, una fetta di telespettatori non riesce a credere alla buona fede della sudamericana.

Delia ha infatti deciso di sotterrare l'ascia di guerra, provando a instaurare un rapporto con Soleil Sorge. Fra le due donne non vi è amicizia, ma Duran avverte di aver raggiunto un certo livello di comprensione con la fashion blogger.

Delia parla con Nathaly di Soleil

Nella casa più spiata d'Italia, Nathaly Caldonazzo si era immediatamente schierata dalla parte di Delia Duran.

La showgirl ha riflettuto su quanto successo nel Grande Fratello e ha ammesso di aver effettuato valutazioni troppo affrettate su Soleil Sorge. La gieffina ha confessato che l'influencer le sta simpatica quando capita di poter dialogare per bene con lei. A Delia Duran, Nathaly ha poi rivelato di aver commesso un errore a prendere le sue difese in maniera vibrante, finendo per esporsi particolarmente.

Nonostante il passato non propriamente idilliaco, Delia ha replicato consigliando alla compagna d'avventura di chiarire con l'ex corteggiatrice. La venezuelana ha poi proseguito ringraziando Caldonazzo per tutto ciò che ha fatto per lei. Dopo aver sottolineato di aver compreso Soleil trovandola intelligente,, Delia ha detto: "Mi è piaciuto il suo modo di pensare e vedere le cose", aggiungendo, però, che non potrebbe mai definirsi sua amica.