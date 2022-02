Si è conclusa ieri, lunedì 21 febbraio, la permanenza di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. Un po' a sorpresa, infatti, Alfonso Signorini ha comunicato all'attore e al pubblico che avrebbe dovuto lasciare l'abitazione di Cinecittà durante la puntata e a una settimana di distanza dal suo ritorno nel ruolo di ospite. Belli ha cercato di chiedere di poter restare qualche giorno in più perché consapevole del fatto che è il protagonista indiscusso della sesta edizione del reality Mediaset, ma è comunque dovuto uscire.

Il pensiero dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip

Ancor prima di sapere che avrebbe dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip con una settimana d'anticipo rispetto al previsto, Alex si è lasciato andare a confessioni spiazzanti sia sul format che sul ruolo che lui ha ricoperto nella sesta edizione da settembre scorso.

Parlando con Delia di quanto la partecipazione al reality Mediaset abbia inciso sul loro matrimonio, Belli ha detto: "Io reggo questo programma in maniera forte da cinque mesi e non ho mai avuto sostegno".

"Qui la nostra coppia è stata distrutta e io devo ricostruirla, devo far capire che tra noi c'è un'unione di anime", ha proseguito l'attore nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in questi giorni.

L'ex concorrente, dunque, è consapevole di aver contribuito in modo importante al successo del format di Canale 5: il triangolo con Delia e Soleil e le discussioni con personaggi forti come Aldo, potrebbero non essere stati un caso stando a sentire chi li ha vissuti in prima persona davanti alle telecamere.

Il suggerimento al compagno di Grande Fratello Vip

Un'altra cosa piuttosto spiazzante che Alex ha detto nei giorni in cui è stato ospite del Grande Fratello Vip riguarda un altro ambito.

Chiacchierando con Alessandro, infatti, l'attore ha ammesso: "Devo pensare a monetizzare una volta fuori, altrimenti che siamo venuti a fare qui?

(...) Ci raccontiamo qui con lo scopo di costruire qualcosa di solido per la nostra carriera. Non scordiamoci che i reality sono un lavoro, quindi è ovvio pensare anche a monetizzare", ha concluso Belli tra le mura di Cinecittà.

L'uscita al Grande Fratello Vip fra le polemiche

L'avventura di Alex al Grande Fratello Vip, dunque, si è formalmente conclusa durante la puntata del 21 febbraio.

Anche se ha cercato di convincere Alfonso Signorini e gli autori a concedergli qualche altro giorno all'interno della casa per provare a chiarire con Soleil, l'attore ha dovuto dire addio all'abitazione di Cinecittà nel corso della diretta di lunedì sera.

Prima di tornare alla sua vita, Belli ha deciso di regalare un altro colpo di scena ai telespettatori: anche se il conduttore gli aveva detto che non poteva rientrare in salotto per salutare i vipponi, l'uomo l'ha fatto ugualmente e non ha risparmiato a Sorge una frecciatina.

"Io saluto tutti perché sono educato, non come te", ha sbottato Alex dopo aver saputo che l'influencer si era rifiutata di raggiungerlo in "super led" per un ultimo abbraccio di pace.

Aldo Montano ha commentato queste scene con parole che hanno messo d'accordo la maggior parte dei fan del reality-show: "Questa penso sia una cosa vergognosa. Si è andati al di là delle regole, è proprio un cattivo esempio per chi sta a casa".

Il presentatore si è mostrato a favore del pensiero dello sportivo ma, cercando di rimanere super partes e consapevole che Belli sarà ancora protagonista del format nelle prossime puntate, ha puntualizzato che spesso chi non rispetta le regole commettere degli sbagli di cui poi si pentirà in futuro.