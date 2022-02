Delia Duran nelle ultime ore si è confrontata con Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana ha preso una decisione molto importante riguardo il suo rapporto con il marito Alex Belli e rivolgendosi all'attore indiano ha confessato: "Kabir finalmente sono libera, ho preso la mia decisione finale, per darmi un punto di conclusione a questa storia che non ce la facevo più, mi tormentava. Ho risolto quello che avevo e che era impossibile per me superare, ma adesso è possibile superare le paure e il mio limite, questa cosa e questa casa, soprattutto, mi ha portato ad amare me stessa e a rinascere".

Grande Fratello Vip, Delia Duran: 'Finalmente sono libera'

Delia Duran si è confidata con Nathaly Caldonazzo e Kabir Bedi riguardo il suo matrimonio con Alex Belli ormai finito, a detta della modella venezuelana. Duran, infatti, ha parlato della sua decisione agli altri due concorrenti del Grande Fratello Vip ed è sembrata molto determinata, poi rivolgendosi a Kabir ha esclamato: "Finalmente sono libera".

Dopo aver ascoltato la confessione di Delia, l'attore indiano ha fatto i complimenti alla modella e ha espresso il suo pensiero con grande saggezza: "Perdonare non è una cosa semplice e neanche una cosa immediata. La ferita guarisce, ma la cicatrice rimane".

Gf Vip, Kabir Bedi a Delia Duran: 'Secondo me Alex voleva finire questo rapporto con te'

Kabir Bedi ha voluto dare dei consigli a Delia Duran, dopo che la modella ha confessato di voler lasciare definitivamente suo marito Alex Belli.

Secondo l'attore indiano perdonare un tradimento non è una cosa semplice e ha rivelato: "Secondo me Alex voleva finire questo rapporto con te, ma non vuole prendersi le sue responsabilità, vuole che tu prendi questa decisione.

Per farsi perdonare lui dovrebbe costruire dei castelli, non dei castelli in aria, ma sulla terra".

Nathaly Caldonazzo a Delia Duran: 'Sei tu che devi mettere i limiti, i pali'

Nathaly Caldonazzo ha voluto dire la sua a Delia Duran riguardo la sua decisione di lasciare Alex Belli: "L'importante è che poi quando esci e ritorni a casa non ricadi, perché altrimenti neanche lui ti prende più sul serio, per un periodo almeno devi essere decisa, sennò lui si riprende poi la cosa di rifartelo, perché tanto è sicuro che poi lo perdoni.

Sei tu che devi mettere i limiti, i pali". In conclusione Delia ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a chiudere il rapporto con suo marito Alex Belli e ha dichiarato: "La mia decisione è definitiva, per il momento ho chiuso. Non mi sento in grado di perdonarlo, ho bisogno del mio spazio".

Delia Duran a Manila: 'Alex non deve costruire castelli, più che altro cose concrete'

Nelle ultime ore Delia Duran si è confidata anche con Manila Nazzaro, alla quale ha confermato la sua decisione di separarsi dal marito Alex Belli: "Io ho preso proprio la mia decisione finale e se lui vuole recuperare deve costruire dei castelli, grandi castelli". La risposta di Manila è stata immediata: "Alex non deve costruire castelli, più che altro cose concrete. Il fatto è che voi dovete rispettarvi".