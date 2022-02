Il Grande Fratello Vip 6 finisce nel mirino del Moige. In queste ore, il Movimento Italiano genitori si è scagliato pesantemente contro il Reality Show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Come riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, il Moige ha criticato questa sesta edizione del reality show Mediaset per i triangoli sentimentali e quelli che sono stati definiti "legami tossici", che si sono creati all'interno della casa di Cinecittà in questi mesi.

Il Moige critica il Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad essere al centro di critiche e polemiche.

I primi a finire sotto il bersaglio web e social sono stati Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, protagonisti di un vero e proprio triangolo che ha infiammato gli spettatori e le dinamiche di questa sesta edizione.

Una situazione che scatenato un duro attacco da parte del Moige che, in queste ore, si è scagliato duramente contro il reality show Mediaset, condannando ciò che è stato proposto nel corso di queste settimane al pubblico di Canale 5.

Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige, sostiene che questo tipo di trasmissioni non vanno vietate agli adolescenti, bensì bisognerebbe prendere spunto da alcuni argomenti negativi per far comprendere ai ragazzi che non ci si comporta in quel modo.

Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al centro delle polemiche

"Si può tentare, di prendere spunto da un argomento negativo, come le relazioni tossiche che sono emerse e che continuano ad emergere al Grande Fratello Vip, per spiegare in famiglia quali sono le basi di una relazione equilibrata tra due persone", ha spiegato la vicepresidente del Moige.

A finire nel mirino, poi, è stato in primis l'atteggiamento di Alex Belli che è stato definito un "narcisista-manipolatore".

"Si tratta, guarda caso di un uomo conteso da due donne e non il contrario. Belli non potrebbe mai accettare di essere una seconda scelta per una donna", ha spiegato Scala puntando il dito contro l'attore che ha monopolizzato le dinamiche del GF Vip 6.

'Sophie vittima di una dinamica violenta': duro attacco del Moige contro il GF Vip

"Il messaggio che arriva è fuorviante e pericoloso, senza dimenticare che la poligamia in Italia è reato", ha aggiunto ancora la vicepresidente del Movimento Italiano genitori.

Critiche pesanti anche nei confronti della love story che ha visto protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Spesse volte, infatti, il ragazzo ha mostrato un atteggiamento decisamente irruente nei confronti della ragazza, finendo così al centro delle polemiche.

"Lei è vittima di una dinamica violenta", ritiene la vicepresidente Moige che ha così stroncato le dinamiche di questo GF Vip.