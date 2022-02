Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Rai 1 dal 28 febbraio al 4 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Umberto sarà costretto a cede le quote de Il Paradiso a Dante per evitare di essere incriminato per il caso Ravasi. Guarnieri ne parlerà con Conti che non sarà per niente d'accordo e farà di tutto per evitarlo.

Purtroppo però alla fine Dante vincerà e Vittorio sarà costretto a condividere la sua creatura con il suo peggior nemico.

Umberto dovrà cedere le quote del Paradiso a Dante

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Gloria ripenserà a quanto avrà appreso su Gemma e si sentirà in dovere di dire la verità a Stefania, ma Ezio non sarà d'accordo. Allo stesso tempo, Vittorio sarà molto felice dell'intesa che verrà fra Sandro e Tina, ma non vedrà di buon occhio il fatto che Romagnoli stia così vicino a Beatrice.

Nel frattempo, Umberto dovrà cedere ai ricatti di Dante che vorrà le quote del Paradiso. In cambio Romagnoli darà al Guarnieri la lettera che inchioda Adelaide alle sue responsabilità riguardo la vicenda Ravasi. La Contessa però non dovrà sapere nulla.

Poco dopo, Umberto detterà le sue condizioni a Dante, poi l'uomo riferirà alla Contessa che dovrà vendere le sue quote solo per alcuni motivi legati alla banca Guarnieri.

Intanto, Maria scoprirà nel peggiore dei modi che Rocco ha un'altra donna e se la prenderà con le amiche e con Agnese per aver omesso la verità. Flora sarà gelosa di Umberto, ma dovrà farsi da parte.

Vittorio sarà costretto a dividere Il Paradiso con Dante

Intanto, Flora chiederà a Guarnieri quando vorrà informare Vittorio su quello che starà per succede al Paradiso.

Invece, Maria sarà disperata a causa di Rocco e nulla potrà consolarla. Nel frattempo, Tina e Sandro saranno pronti a salutare tutti per far ritorno a Londra. Vittorio quindi, organizzerà una festa a sorpresa i suoi due amici.

Poco dopo, Dante proseguirà con la messa in scena del suo piano a discapito di Conti, che non sarà a conoscenza di quello che Romagnoli ha fatto ad Umberto.

Invece, Stefania continuerà ad avere dubbi sul rapporto tra Ezio e Veronica. Allo stesso tempo, Umberto parlerà chiaramente con Vittorio, che non prenderà affatto bene la sua decisione di vendere le quote del Paradiso a Dante. Anzi, Conti dirà al Guarnieri che sarà disposto a tutto per salvare il negozio.

A questo punto, Umberto sarà molto colpito dalla tenacia di Vittorio e ne parlerà con Flora. Poi, l'uomo arriverà a pensare ad un gesto estremo per minacciare Romagnoli, ma il suo piano salterà.

Alla fine, Dante otterrà quello che voleva da Umberto e gli restituirà la lettera che lo avrebbe fatto incriminare. Per Vittorio sarà una sconfitta, in quanto sarà diventato socio de Il Paradiso delle signore, con il suo peggior nemico.