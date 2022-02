Il personaggio di Dante Romagnoli è rientrato in scena da alcune settimane, proprio quando Vittorio era sicuro di aver concluso l'affare con gli imprenditori statunitense. Ancora scottato dal benservito di Marta, l'uomo ha tutta l'intenzione di rovinare il suo rivale, sottraendogli ciò a cui tiene di più in questo momento: Il Paradiso delle Signore. In una recente intervista il suo interprete, Luca Bastianello, ha parlato del personaggio, della malvagità delle sue azioni, ma anche della possibilità di scoprire i suoi molti "perché" irrisolti. "Dante sarà messo all'angolo", ha anticipato l'attore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Luca Bastianello: 'C'è una strategia'

Marta è stata la ragione dell'arrivo di Dante a Milano nella scorsa stagione. Nell'attuale, invece, è stata la sete di vendetta a riportarlo in Italia. L'uomo si è mostrato sin da subito affabile e interessato ad aiutare il team di Vittorio, ma sotto sotto agisce solo per i suoi interessi. Per portare avanti la sua strategia, ha iniziato a corteggiare un'altra donna molto vicina a Vittorio: Beatrice. In un'intervista rilasciata recentementel Luca Bastianello, interprete di Romagnoli, ha parlato di questo avvicinamento alla cognata di Conti, un personaggio diverso da lui e da cui si lascia affascinare. "C'è una strategia, ma spero che i telespettatori capiscano le fragilità di Dante", ha dichiarato l'attore.

L'antagonista di Vittorio, per il suo interprete, è un personaggio sensibile e potrebbe essere stato il suo passato negli Stati Uniti a metterlo a dura prova.

'La vicinanza tra Dante e Beatrice potrebbe essere fatale', ammette Luca Bastianello

Sempre parlando del rapporto tra Dante e Beatrice, Luca Bastianello ha ammesso: "Questa vicinanza potrebbe essere fatale, anche se l'obiettivo di Romagnoli è comunque quello di fare affari alla sua maniera.

Si crea un triangolo che non è destinato a rimanere sul piano professionale". Cosa bisogna aspettarsi, dunque, dal personaggio? L'attore ha rivelato che, mettendosi nei panni dei telespettatori, accadrà qualcosa che non aveva immaginato. Già alcune settimane fa l'interprete padovano aveva anticipato un colpo di scena in campo sentimentale che potrebbe proprio riguardare il legame tra il cinico imprenditore e la contabile del Paradiso delle signore.

Un colpo di scena metterà all'angolo Dante nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6

"Non pensavo che il personaggio potesse agire in un modo tanto spietato e con una punta di malvagità, per poi arrivare a delle rotture, a degli scontri così importanti", ha anticipato Luca Bastianello nell'intervista. L'attore ha spiegato il motivo per cui i personaggi cattivi alla fine piacciono: "Creando il conflitto mandano avanti la storia, ma sono anche delle persone che - se si comportano in un certo modo - hanno dei perché irrisolti". Stando alle dichiarazioni di Bastianello, capire ciò porterà il pubblico ad avvicinarsi al personaggio, cogliendo tutte le sue fragilità. Infine ha anticipato: "Dante sarà messo all'angolo.

Il modo in cui reagirà spiazzerà tutti". L'attore ha confermato di aver già girato le scene che coglieranno di sorpresa i fan de Il Paradiso delle signore. Perciò, i telespettatori potranno assistere alla svolta che cambierà i piani di Romagnoli entro la fine della sesta stagione.