Le tensioni nella casa del GF Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, a tenere banco sono state le lamentele di Katia Ricciarelli.

La cantante lirica si è ritrovata a fare i conti con una situazione decisamente spiacevole legata a dei piatti sporchi e lavati male, che l'hanno mandata su tutte le furie, tanto da puntare il dito contro coloro che si erano occupati delle faccende domestiche.

Katia mangia in un piatto lavato male: sente la puzza e sbotta al GF Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore Katia Ricciarelli ha dovuto fare i conti con dei piatti lavati male, che l'hanno mandata in tilt.

La cantante lirica stava facendo il suo pranzo, quando ad un certo punto ha sentito una puzza strana. Katia si è subito resa conto che si trattava di puzza di uovo e siccome non era un ingrediente presente nel suo piatto, si è messa a sentire l'odore del piatto.

Ebbene, la cantante lirica si è resa conto che quel cattivo odore era dovuta al fatto che il piatto non fosse stato lavato bene.

Chi si era occupato della gestione dei piatti non lo ha fatto nel migliore dei modi, dato che il piatto della cantante lirica emanava ancora un cattivo odore.

'Chi non sa lavare i piatti non deve farlo', sbotta Katia Ricciarelli in casa

Immediata la reazione dell'ex moglie di Pippo Baudo che, dopo aver preso coscienza di questa situazione, ha dovuto cambiare piatto.

"Chi non sa lavare i piatti, non deve farlo", ha sbottato Katia Ricciarelli decisamente furiosa per questa situazione e con aria schifata dato che ormai è stata costretta a cambiare piatto.

Del resto non è la prima volta che i concorrenti di questo GF Vip si ritrovano ad affrontare questioni e polemiche legate alla cattiva gestione delle faccende domestiche e, sempre in passato, era stata proprio Katia a sbottare per i piatti lavati male e lasciati sporchi.

Insulti fuori dalla casa del GF Vip 6 contro Alex Belli e Soleil Sorge sente tutto

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in casa legata alle faccende domestiche, in queste ultime ore al GF Vip a tenere banco sono stati anche gli insulti esterni rivolti contro Alex Belli. Qualcuno fuori dalla casa del GF Vip, "armato di microfono", ha urlato delle frasi poco carine nei confronti dell'attore.

"Soleil, Alex è un pezzo di me..a", hanno affermato contro Belli e la reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne non si è fatta attendere.

Soleil Sorge, infatti, quasi fiera di quello che è accaduto ha subito informato Alex Belli di quello che è successo e degli insulti che gli hanno rivolto contro, ma la reazione dell'attore non è stata delle migliori: si è rifiutato di ascoltare le parole della sua ormai "ex amica speciale".