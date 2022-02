Katia Ricciarelli torna a sparlare di Miriana Trevisan all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, la cantante lirica si è lasciata andare a delle nuove pesanti frecciatine nei confronti della showgirl, con la quale in passato c'erano stati già dei pesantissimi scontri verbali.

Questa volta, Katia ha tirato in gioco la differenza d'età che c'è tra lei e Miriana, sostenendo che, nonostante tutto, lei sarebbe decisamente più "appetibile" rispetto alla showgirl, ex volto di Non è la Rai.

Katia Vs Miriana: scontri e tensioni nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, il clima tra Katia e Miriana non è mai stato dei migliori all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, più volte, le due inquiline si sono ritrovate ai ferri corti, l'una contro l'altra.

Addirittura c'è stato un momento in cui Katia, dopo aver lanciato delle frecciatine a Miriana anche sul suo ruolo di mamma, l'ex compagno della showgirl, Pago, ha scelto di procedere per le vie legali, avviando una diffida nei confronti della cantante lirica.

Insomma, un clima decisamente poco amichevole quello che c'è nella casa del GF Vip tra Katia e Miriana, che col passare delle settimane hanno provato a costruire un rapporto incentrato sul rispetto ma dandosi poca confidenza.

Katia torna a sparlare di Miriana Trevisan al GF Vip: ecco cosa ha detto

In queste ultime ore, la cantante lirica è tornata a puntare il dito contro Miriana Trevisan e lo ha fatto lanciando delle frecciatine che non sono passate inosservate.

"Stai guardando che Miriana c'ha 25 anni in meno di me, ma non sembra. Almeno datemi questa soddisfazione", ha esclamato Katia Ricciarelli senza farsi problemi di tirare l'ennesima stoccata nei confronti della showgirl, ex volto di Non è la Rai e di tante altre trasmissioni di successo targate Rai-Mediaset.

Immediata la reazione di Delia Duran che, dopo aver ascoltato le parole di Katia, le ha subito dato ragione, confermando di fatto che la showgirl porterebbe male i suoi anni.

"È vero, tu hai una pelle pazzesca", ha ammesso Delia che ha dato così ragione alla cantante lirica.

Katia Ricciarelli potrebbe abbandonare il cast del Grande Fratello Vip 6?

In attesa di scoprire se Miriana verrà a conoscenza di questa frecciatina, sul web si rincorrono voci legate ad un possibile abbandono di Katia Ricciarelli.

La cantante, in queste ultime ore, sarebbe stata beccata dai fan social mentre preparava la sua valigia e, secondo gli spettatori social, dato che non è in nomination, potrebbe maturare la decisione di lasciare il cast del GF Vip nel corso della prossima puntata serale, prevista lunedì 14 febbraio su Canale 5.