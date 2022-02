Delia Duran è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip ed è anche una delle protagoniste assolute. Dopo aver apparentemente chiuso la sua relazione con Alex Belli, la donna sta cercando di divertirsi e lasciarsi andare, mostrando un'altra parte di lei. La donna, che qualche giorno fa aveva flirtato con Gianluca Costantino, si è avvicinata moltissimo ad Antonio Medugno e gli ha confessato di non essere indifferente alla sua presenza.

Delia Duran si è lasciata andare

Delia Duran è una donna nuova, lontana dal marito Alex Belli.

Una volta entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha deciso di mostrare un lato diverso di se stessa e si è completamente lasciata andare. La donna è felice e spensierata e si sta divertendo moltissimo. Lo scopo del suo ingresso era capire realmente cosa era successo tra Alex e Soleil, per questo ha cercato anche un chiarimento con la diretta interessata. In queste settimane Delia si è davvero scatenata. Prima ha flirtato con Gianluca Costantino, scatenando la gelosia di Sophie Codegoni, che ha notato un po' troppi sguardi da parte di Alessandro Basciano. In seguito, si è parlato anche di un bacio con Barù, che in realtà la donna ha smentito. Dopo essersi tolta l'anello, Delia è una donna diversa, e nelle ultime ore si è avvicinata pericolosamente ad Antonio Medugno.

Delia vicina ad Antonio: ‘Meglio stare lontana da te’

Antonio Medugno sta attraversando un momento difficile in casa, per via degli attacchi ricevuti, delle nomination e dei litigi con alcuni altri concorrenti. Il giovane è arrivato a pensare di abbandonare il reality, anche a causa dei suoi problemi con il cibo. Anche per questi motivi Delia ha deciso di avvicinarsi a lui e trascorrere un po' di tempo insieme.

I due hanno chiacchierato, poi la donna si è avvicinata moltissimo a lui e, posando il suo naso con il suo, ha usato tutte le sue tecniche di seduzione. "Meglio stare lontana da te" ha dichiarato Delia, notando che la situazione stava per diventare pericolosa. La donna ha confessato che Antonio le piace molto, ma per il momento tra i due non c'è stato ancora nulla.

Delia affascinata dai nuovi arrivati

"Anche i due nuovi arrivati sono tanto carini" ha dichiarato Delia, che dopo essersi tolta l'anello di Alex Belli ha iniziato a guardarsi intorno. La donna aveva dichiarato a Soleil di non avere nessuna intenzione di avere una storia nella casa, ma sicuramente è sempre molto seduttiva nei confronti dei ragazzi presenti. Gianluca Costantino e Antonio Medugno hanno attirato la sua attenzione. "Per adesso non voglio fare nulla qui dentro" ha dichiarato, ma nelle prossime settimane tutto potrebbe cambiare, soprattutto se Medugno deciderà di ricambiare le sue attenzioni.