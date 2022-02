Katarina Raniakova è la ex moglie di Alex Belli. Dopo la separazione, finalmente da qualche giorno è riuscita ad ottenere il divorzio, come ha comunicato lei stessa. Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda martedì 15 febbraio, la donna ha voluto regalare qualche altro dettaglio della vita privata di Alex e Delia, svelando dei particolari molto piccanti. La donna si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa, facendo capire al pubblico come stanno veramente le cose.

Katarina Raniakova ospite a Pomeriggio 5

In questo momento le vicende amorose di Alex Belli, che coinvolgono anche Delia Duran e Soleil Sorge, sono al centro dell'attenzione di molti telespettatori.

Diverse trasmissioni televisive parlano di quello che sta accadendo, per questo Katarina Raniakova ha deciso di intervenire in diverse occasioni, per poter dire la sua. L'ex moglie di Alex Belli, che ha ottenuto da poco il divorzio, ha sempre manifestato la sua rabbia nei confronti dell'attore, per quello che le ha fatto passare. La donna, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ha voluto commentare tutto quello che sta accadendo con Delia Duran, soprattutto ora che l'ex gieffino è tornato all'interno della casa, mandandola completamente in confusione.

Ex moglie di Alex Belli: 'Più partecipanti che alle Olimpiadi'

Katarina è stata sposata con Alex Belli e lo conosce molto bene nel suo privato.

La donna ha parlato di Stella, la famosa amica dell'attore e di Delia, con cui i due hanno un rapporto davvero molto particolare, come lei stessa ha raccontato in televisione. Raniakova ha spiegato che Stella ha sempre partecipato ai "giochetti di Alex e Delia", ma ha aggiunto un dettaglio davvero molto piccante. "C'erano più partecipanti che alle Olimpiadi" ha aggiunto Katarina, spiegando che sa perfettamente la verità e che non si sta inventando niente.

I due hanno sempre parlato di amore libero anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Alex Belli ha sottolineato che ora Delia è nella confusione mentale più assoluta, proprio a causa di Alex. "Prima lo lascia, poi lo perdona" ha spiegato la donna, aggiungendo che un momento lo vuole lontano e l'altro lo vuole abbracciare.

Katarina Raniakova: 'Mi faceva i massaggi artistici'

Katarina Raniakova ha parlato anche dei famosi "massaggi artistici" che Alex Belli ha dispensato in casa, in modo particolare a Soleil Sorge. "Mi faceva spesso questi suoi massaggi artistici" ha spiegato la sua ex moglie, che ha voluto aggiungere che ora, finalmente, ha ottenuto il divorzio. "Non siamo più legati da nulla" ha aggiunto la donna, con grande sollievo.