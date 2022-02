Ancora diversi mesi di programmazione separano i telespettatori dalla conclusione della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, ma iniziano già a trapelare le prime indiscrezioni sulle ultime puntate della soap. Dopo l'anticipazione diffusa online riguardante il matrimonio di Anna Imbriani, recentemente è stato anche annunciato il ritorno di due storici volti della nota fiction daily di Rai 1. Si tratta di Antonio Amato e della moglie Elena Montemurro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: prossimamente il ritorno di Elena e Antonio

Giulio Maria Corso (interprete di Antonio Amato) è stato il primo ad annunciare la sua partecipazione alle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6.

Infatti, l'attore siciliano alcune settimane fa ha postato nelle sue storie Instagram delle immagini in cui si mostra con degli abiti anni '60 all'interno di un camerino, probabilmente, degli Studi televisivi Videa dove viene girata la soap di Rai 1. Qualche giorno dopo è stata la volta di Giulia Petrungaro che ha diffuso sui social degli scatti fatti mentre sia lei che il collega Alessandro Tersigni sono nel momento "trucco e parrucco". La presenza dell'interprete di Vittorio Conti conferma in modo inequivocabile il ritorno dell'attrice nei panni di Elena.

Antonio ed Elena potrebbero tornare ne Il Paradiso delle signore 6 per il matrimonio di Salvo

Elena e Antonio sono apparsi per l'ultima volta ne Il Paradiso delle signore 4.

Il giovane è il primogenito di Giuseppe e Agnese Amato, sposatosi con la fidanzata alla fine della terza stagione. Dopo il matrimonio la coppia si è trasferita a Torino per via del lavoro di lui ed è riapparsa brevemente nella quarta stagione della soap. Non è stato rivelato ufficialmente il motivo che riporterà i due personaggi a Milano, ma il matrimonio di Anna (si presume con Salvatore, fratello di Antonio) potrebbe esserne la causa.

Se fosse così, Giuseppe sarebbe l'unico componente assente della famiglia Amato. Dunque, si ipotizza che anche il capofamiglia possa decidere di tornare per il matrimonio del figlio. In ogni caso, anche per quest'ultima ipotesi non c'è alcuna anticipazione ufficiale.

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 del 18 febbraio Salvo farà la proposta ad Anna

Dando uno sguardo alla programmazione de Il Paradiso delle signore 6, si può ipotizzare che le riprese in cui avranno partecipato Giulio Maria Corso e Giulia Petrungaro saranno riferite alle puntate finali della stagione. Stando alle anticipazioni ufficiali rilasciate online, nella settimana dal 14 al 18 febbraio Salvatore farà la proposta di matrimonio ad Anna. Nel dettaglio, nella puntata in onda venerdì 18 il giovane barista mostrerà all'amata la loro futura casa e in quell'occasione le chiederà di sposarlo. Cosa accadrà nel tempo che intercorrà tra la proposta e il matrimonio? Probabilmente, ci saranno degli ostacoli da superare. Infatti, nelle puntate della soap attualmente in onda su Rai 1 Anna continua a sentirsi in colpa per non aver rivelato al giovane che la piccola Irene non è la figlia del defunto Quinto.