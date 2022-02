I fan del Grande Fratello Vip, durante la notte, si sono molto spaventati per quello che è accaduto a Miriana Trevisan. La concorrente ha avuto un malore. Si è sentita improvvisamente male, ma è stata immediatamente soccorsa dai suoi compagni di avventura, in modo particolare Jessica Selassié e Barù, che sono prontamente intervenuti. La donna prima di entrare nella casa ha dovuto sottoporsi ad un intervento, che potrebbe essere collegato a questo improvviso malore.

Malore per Miriana Trevisan

Sul web moltissimi utenti si sono preoccupati per quello che è successo durante la notte a Miriana Trevisan.

La donna si è sentita improvvisamente male all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Un malore improvviso che ha preoccupato moltissimo sia i concorrenti del reality che i telespettatori. Non si conoscono con chiarezza le cause di quanto accaduto, ma in un video Davide Silvestri ha parlato di quello che è successo, chiedendosi se fosse dovuto all'intervento a cui Miriana si è dovuta sottoporre un po' di tempo fa. Si tratta di una tesi supportata sia dai coinquilini di Miriana Trevisan, sia dai telespettatori, che sul web hanno commentato quanto accaduto, pensando anche loro che il malore fosse dovuto ad un'operazione molto delicata che la donna ha dovuto affrontare prima di partecipare al GF Vip.

Jessica e Barù hanno soccorso Miriana

Tra i primi concorrenti a soccorrere Miriana Trevisan durante il malore, ci sono stati Jessica Selassié e Barù, che sono intervenuti immediatamente. Jessica, in modo particolare, è stata molto vicina a Miriana in questo momento un po' difficile, in cui non si è sentita bene. Barù ha chiesto qualche spiegazione e qualche chiarimento a Lulù, su quanto accaduto.

La principessa gli ha spiegato che Trevisan prima di entrare si è operata e che Jessica vuole aiutarla. Il nipote di Costantino della Gherardesca è subito corso dalle due donne per assicurarsi che Miriana stesse bene e per chiedere se avessero bisogno di qualcosa. I tre concorrenti hanno trascorso la notte nello stesso letto, dormendo insieme, perché Jessica e Barù volevano essere sicuri che Miriana Trevisan stesse bene e che non si sentisse nuovamente male.

Il bellissimo gesto di Jessica

Sul web molti utenti hanno fatto notare il bellissimo gesto di Jessica, che dopo che Miriana si è sentita male non l'ha mollata neanche per un secondo, ma ha preferito stare sempre con lei per essere sicura che stesse bene. Nei momenti di difficoltà i concorrenti sono riusciti ad andare oltre le incomprensioni e le offese, dandosi sostegno l'uno con l'altro. Questo è quello che ha fatto Jessica con Miriana e che in tanti hanno apprezzato. Durante la festa di Carnevale Barù aveva fatto una battuta infelice sull'outfit scelto da Trevisan, scatenando le risate di Jessica. Una battuta che il web aveva criticato duramente. Nonostante questo i tre concorrenti sono andati oltre e hanno dormito insieme per accertarsi delle condizioni di salute di Miriana.