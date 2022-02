Salta la doppia puntata del Grande Fratello Vip 6 di questo venerdì 11 febbraio 2022. Il reality show condotto da Alfonso Signorini anche questa settimana non andrà in onda di venerdì sera su Canale 5. Era già successo la scorsa settimana per lasciare spazio alla quarta serata del Festival di Sanremo 2022 e succederà di nuovo questa settimana. Un cambio programmazione dettato dall'esigenza dei vertici Mediaset di lasciare spazio alla messa in onda della nuova fiction Fosca Innocenti, con protagonista Vanessa Incontrada.

Cambio programmazione Grande Fratello Vip: salta l'11 febbraio in tv

Nel dettaglio, per la serata di venerdì 11 febbraio 2022 è previsto un cambio programmazione per quanto riguarda il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Alle ore 21:30, infatti, non andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip (la seconda di questa settimana) bensì ci sarà la nuova fiction Fosca Innocenti, con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

Un cambio palinsesto dettato dall'esigenza dei vertici del Biscione di puntare sul venerdì come serata destinata alle nuove fiction del prime time di Canale 5. Ad aprire le danze ci penserà Vanessa Incontrada, poi però nel corso delle settimane successive, arriveranno anche altri titoli come nel caso di Viola come il mare con protagonista Can Yaman, che debutta per la prima volta in una serie tutta italiana.

Vanessa Incontrada al posto del GF Vip di Alfonso Signorini

Di conseguenza, gli spettatori e fan del GF Vip che questo venerdì 11 febbraio si collegheranno dalle 21.35 su Canale 5 per seguire la nuova puntata del reality show Mediaset, resteranno profondamente delusi. Ma che fine farà la doppia puntata settimanale di questa sesta edizione del GF Vip, che viene cancellata per la seconda settimana consecutiva?

A quanto pare, il cambio programmazione legato alla messa in onda del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, comporterà una variazione legata al giorno di trasmissione del GF Vip.

Il GF Vip cambia giorno e sfida la fiction Doc 2 - Nelle tue mani

Messa da parte la serata del venerdì, per lasciare spazio alle fiction in prima visione assoluta, ecco che il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la presenza in studio di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, passerà al giovedì sera.

Dalla prossima settimana, ossia da giovedì 17 febbraio, il GF Vip sfiderà la fiction Doc 2 - Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero. Una sfida non facile dal punto di vista degli ascolti, dato che Doc 2 in queste settimane ha registrato una media di oltre sei milioni e mezzo di spettatori, con picchi di share che hanno superato anche il muro del 32%.