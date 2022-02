Dopo essere stata eletta prima finalista del Grande Fratello Vip 6, Delia non si è affatto accontentata. In questi giorni, infatti, la concorrente è sempre più protagonista per via di alcuni atteggiamenti che stanno facendo storcere il naso ai fan del programma. Nelle ultime ore, ad esempio, la donna ha ammesso di aver dato un bacio a Barù solamente per fare un dispetto a Jessica. In merito al matrimonio con Alex, invece, Duran ha chiarito che non intende perdonarlo neppure dopo che rientrerà nella casa.

Aggiornamenti dal Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando Alfonso Signorini ha letto il nome del primo finalista del Grande Fratello Vip 6. Un po' a sorpresa, è stata Delia ad avere la meglio sul favorito Davide, battuto con uno scarto percentuale di solo il 3% (36% per Duran, 33% per Silvestri).

Forte del sostegno che sta ricevendo da parte del pubblico, la moglie di Alex Belli continua a regalare colpi di scena all'interno della casa più spiata d'Italia. Giovedì 10 febbraio, ad esempio, la donna si è lasciata andare a una confidenza che ha fatto un po' arrabbiare i sostenitori di Jessica.

Confidandosi con alcune compagne d'avventura, la sudamericana ha svelato di aver dato un bacio a Barù in confessionale, dove erano stati chiamati insieme per commentare le vicende della giornata. "Così impara a sparlare, l'ho fatto per questo", ha tuonato Delia in merito alla principessina etiope che ultimamente le avrebbe intimato di non avvicinarsi troppo all'uomo che le piace.

Il chiarimento sul futuro dopo il Grande Fratello Vip

Anche Barù ha confermato che Delia gli ha dato un bacio piuttosto appassionato in confessionale ma, stando a quello che raccontano i fan, non l'avrebbe apprezzato affatto perché frutto di un dispetto alla dolce Jessica. La bella Duran, inoltre, sta facendo parlare di sé per il tira e molla col marito.

A pochi giorni di distanza dall'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda, la sudamericana ha ribadito che non intende tornare sui propri passi con Belli.

"L'ho lasciato ed è definitivo. I progetti che abbiamo non si possono risolvere né qui né fuori. Ha avuto tante possibilità e non ha saputo prenderle", ha spiegato la finalista del reality Mediaset nelle ultime ore.

Con queste affermazioni, Delia ha smentito tutte quelle persone che si sono dette certe del fatto che lei e Alex torneranno insieme non appena finirà il programma, come se quello al quale il pubblico sta assistendo da mesi fosse solo un teatrino per amore di show e nulla di vero.

L'avvicinamento al giovane compagno del Grande Fratello Vip

Oltre al bacio che ha dato a Barù per dispetto a Jessica e al chiarimento sul futuro del suo matrimonio con Alex, Delia sta facendo discutere per un inaspettato avvicinamento a un giovane concorrente del Grande Fratello Vip 6. In questi giorni, infatti, Duran non ha nascosto l'attrazione fisica che prova nei confronti di Antonio, il ragazzo che è entrato in gioco poche settimane fa ma che ha già conquistato telespettatrici e vippone.

I due si sono lasciati andare a calorosi abbracci e a un quasi bacio: è stata la sudamericana a spostarsi proprio quando mancava pochissimo allo scambio di effusioni con il napoletano Medugno.

Lunedì 14 febbraio, però, la situazione all'interno della casa cambierà inevitabilmente. Come ha anticipato Alfonso Signorini circa una settimana fa, Belli ha accettato la proposta della produzione di rientrare per fare chiarezza nel suo cuore e prendere una decisione definitiva tra Delia e Soleil. I "reclusi" sono stati informati di ciò da urla esterne, anche se Sorge e Basciano pare lo sapessero già.