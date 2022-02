Sebbene la loro scelta sia avvenuta in maniera poco convenzionale, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim appaiono più felici ed innamorati che mai. La coppia è stata recentemente ospite di Uomini e donne, il dating show che ha visto nascere il loro amore: l'ex tronista e l'ex corteggiatore non hanno nascosto la loro complicità e felicità. I due si sono trovati anche lontani dalle telecamere e adesso hanno grandi progetti per il loro futuro. Come hanno dichiarato a Uomini e Donne Magazine, Andrea Nicole e Ciprian pensano già al matrimonio ma anche alla possibilità di allargare la famiglia attraverso un processo di adozione che li porti a essere una bella famiglia.

Nozze e adozione in vista per la coppia

Dopo la convivenza, che attualmente li ha portati a scegliere Roma come sede visto che lì l'ex corteggiatore ha due impieghi lavorativi, Andrea Nicole e Ciprian non hanno intenzione di fermarsi ma al contrario sono intenzionati a correre dritti all'altare. I due giovani, infatti, al magazine ufficiale della trasmissione che ha permesso loro di incontrarsi hanno confessato di volersi sposare al più presto. Il progetto più grande che hanno in cantiere, però, è quello di adottare dei bimbi.

'Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro', ha detto Ciprian che appare molto innamorato della sua Nicole. Inoltre, Aftim ha continuato asserendo che se il matrimonio non è fondamentale, ma rappresenta comunque un passo in più rispetto a quello di condividere la stessa casa, ben diverso a suo parere è il discorso riguardante i figli.

'Ne vorremmo assolutamente', ha affermato Ciprian parlando di bambini.

Le parole affettuose di Andrea Nicole per Maria

Andrea Nicole, sebbene abbia provato molta sofferenza per ciò che è accaduto in studio dopo aver fatto salire in casa sua l'attuale fidanzato senza informare la redazione, non si pente assolutamente della sua scelta, visto che è stata dettata dall'amore.

E a proposito di Alessandro, ha voluto ribadire di non aver mai voluto in maniera deliberata ferire il suo corteggiatore.

Felice accanto a Ciprian, Andrea Nicole ha avuto parole di affetto nei riguardi di Maria De Filippi con la quale si è chiarita durante la sua ospitata al dating show, tanto che la conduttrice ha anche fatto scendere per la coppia la cascata di petali rossi. 'Ha avuto sempre cura che nessuno mi facesse del male, dal primo all’ultimo giorno del mio percorso e anche dopo', ha dichiarato l'ex tronista sottolineando la splendida persona che è Maria, tanto da desiderare di averla vicina anche in futuro. Dopo il caos provocato dall'arrivo di Ciprian a casa sua, adesso Nicole può senza dubbio dire di essere serena.