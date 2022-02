Soleil Sorge è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma nel suo passato, come tanti ricordano, c'è anche un lungo percorso a Uomini e donne. L'autrice Raffaella Mennoia ricorda perfettamente la sua esperienza e ha voluto svelare qualche curioso retroscena sull'influencer, giudicando il suo modo di comportarsi davanti alle telecamere, e non solo. L'autrice di Maria De Filippi ha raccontato il provino della ragazza a Uomini e Donne.

Il provino di Soleil a Uomini e Donne

Soleil Sorge ha sempre mostrato il suo carattere forte in ogni trasmissione a cui ha partecipato.

Ora è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip, grazie anche al suo rapporto speciale con Alex Belli e al triangolo amoroso che si è creato con Delia Duran. L'influencer è spesso criticata dagli altri gieffini, ma a quanto pare ha dei precedenti. Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, è tornata indietro nel tempo e ha parlato della presenza dell'influencer nella trasmissione, in qualità di corteggiatrice, e del suo provino, quando aveva solo 21 anni. "Ne ho incontrate poche con la sua determinazione" ha raccontato l'autrice, che ha spiegato di aver capito subito di avere davanti una ragazza che aveva investito su se stessa. "Povero tronista, questa se lo cucinerà all'istante" aveva pensato la donna, conoscendola.

Soleil era poi diventata la scelta del tronista Luca Onestini, che è stato mollato in diretta quattro mesi dopo al GF Vip.

La prima esterna di Soleil con Luca Onestini

Raffaella Mennoia ha voluto anche ricordare la prima esterna che Soleil aveva fatto con Luca Onestini. "Portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga" ha raccontato l'autrice, sottolineando che le posizioni in cui si metteva la corteggiatrice erano così provocanti che avrebbero messo in imbarazzo qualsiasi persona.

Un'esterna che aveva fatto molto discutere, ma che tutti ricordano. Raffaella ha spiegato che secondo lei Soleil davanti alle telecamere non recita e non finge. La vede naturale, perché di carattere è fatta proprio come si mostra agli altri. "Le piacciono i panni della cattiva" ha spiegato, sottolineando che quando sei sotto le telecamere 24 ore su 24 poi alla fine mostri per forza quello che sei veramente.

Mennoia su Soleil: 'Machiavellica'

Raffaella Mennoia non ha nascosto di provare una forte simpatia per Soleil, ma ha scelto degli aggettivi particolari per descriverla. Secondo l'autrice non è lei quella da accusare per quanto riguarda il triangolo con Alex Belli e Delia Duran. L'unico che dovrebbe essere giudicato, a parer suo, è proprio l'attore, che presto tornerà nella casa del GF Vip. "Machiavellica" ha dichiarato la Mennoia, sottolineando che la morale impone alle persone di giudicarla "spregiudicata", ma che in realtà si tratta solo di una ragazza single che ha voluto giocare le sue carte e usare la sua strategia.