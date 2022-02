Stanno facendo discutere le dichiarazioni che Belen ha rilasciato al suo debutto come conduttrice de Le Iene. Oltre a sparare a zero su Selvaggia Lucarelli e su Alessia Marcuzzi, la soubrette ha commentato con tenerezza le storie d'amore che ha vissuto da quando è famosa: menzioni speciali per Andrea Iannone e Stefano De Martino, confessione di tradimento a Marco Borriello.

Le confidenze di Belen sui suoi amori

Teo Mammucari ha deciso di mettere alla prova Belen sin da subito. Mercoledì 9 febbraio, nel corso della prima puntata de Le iene che hanno condotto insieme, i due si sono confrontati su alcuni Gossip che sono circolati sulla soubrette negli ultimi anni, a partire da quelli riguardanti i suoi amori da copertina.

Dopo aver visto la foto di Fabrizio Corona (e senza mai nominarlo direttamente), l'argentina ha detto: "Con lui c'è sempre stata passione e oggi gli voglio bene. Lo descriverei come un folle".

La bella Rodriguez ha avuto dolci parole per quasi tutti i suoi ex, ma è su Andrea Iannone che la donna si è lasciata andare a tenere confidenze forse per la prima volta da quando si sono detti addio.

"Una persona molto importante per me. Mi ha voluto bene e me ne vuole ancora. Se mi telefona, gli rispondo subito", ha proseguito l'argentina nell'intervista che ha rilasciato all'esordio come padrona di casa del format di Italia 1.

La 37enne ha definito il pilota un "patatone" che è stato molto sfortunato nella sua carriera, un fidanzato al quale è tutt'ora affezionata.

La rivelazione di Belen sul calciatore Borriello

Dopo aver visto l'immagine di Marco Borriello, la neo presentatrice de Le iene si è lasciata andare ad una confidenza inaspettata.

La relazione di circa quattro anni che ha avuto con il calciatore, non è stata sempre rose e fiori.

"Mi ha tradito, ma anche io l'ho fatto per ripicca sul finale della nostra storia", ha raccontato Belen nel corso della puntata dello show di Italia 1 che è andata in onda il 9 febbraio.

Nonostante queste reciproche mancanze di rispetto, Rodriguez considera il napoletano il suo primo vero amore, un uomo che ancora oggi definisce un sex symbol col quale uscirebbe volentieri a cena perché sono rimasti in ottimi rapporti.

Il riavvicinamento tra Belen e Stefano

Non è mancato un riferimento all'ultimo uomo col quale Belen ha fatto coppia.

Nel commentare Antonino Spinalbese, infatti, la showgirl ha detto: "È stato un amore importante ed è finito per colpa di entrambi. Ho sofferto perché ho vissuto l'ennesimo fallimento, ci credevo tanto".

Il genovese ha conquistato Rodriguez con semplicità in un momento delicato della sua vita, tant'è che oggi ha un bel ricordo di lui, che descrive come una persona perbene.

Sempre in diretta a Le iene, l'argentina ha parlato di Stefano De Martino e del riavvicinamento che c'è tra loro nelle ultime settimane.

Anche se pensa di essere stata tradita da lui, la 37enne considera l'ex marito l'uomo col quale ha avuto l'intesa più forte in assoluto, anche nell'intimità.

"Ho sofferto tanto per lui, mi fa arrabbiare ma dopo un po' mi passa.

Ha un sex appeal importante e non è sempre stato fedele", ha raccontato Belen davanti alle telecamere.

La presentatrice Mediaset ha anche parlato liberamente di Alessia Marcuzzi ("Scorretta, mi ha telefonato per insultarmi pesantemente, ci ho litigato"), di Emma Marrone ("La stimo e ho sensi di colpa nei suoi confronti, ci andrei a cena anche se sono più ricca e sensuale di lei"), e di Selvaggia Lucarelli ("Non le voglio bene, non mi sta simpatica e vale zero come professionista. Abbiamo avuto entrambe un flirt con Fabrizio Corona ed è subdola").