Katia Ricciarelli ha preso una posizione, scegliendo di difendere Soleil Sorge dai continui attacchi di Alex Belli. La cantante ha preferito chiudere il suo rapporto di amicizia con l'attore, perché non riesce più a comprendere per quale motivo continua a ferire l'influencer. La donna ha chiesto a Belli di starle lontano, spiegando a Soleil che lui e Delia l'hanno trascinata in una vera e propria trappola, in cui purtroppo è caduta completamente.

Katia Ricciarelli difende Soleil

Nelle ultime ore, il Grande Fratello Vip è stato animato da un'accesa discussione tra Alex Belli e Soleil Sorge, in cui quest'ultima ha ammesso di amare l'attore.

La donna si è lasciata andare ad un bacio passionale con Delia Duran, ma poi è scoppiata in lacrime dopo l'ennesima lite con Alex. Katia Ricciarelli ha deciso di prendere una posizione su quanto accaduto "Ti hanno tirata in una trappola", ha dichiarato la Ricciarelli, spiegando a Soleil che purtroppo ci è cascata e che è meglio che Alex le stia lontano. "Con me ha chiuso", ha aggiunto la cantante, che è sempre stata molto schietta con tutti. Soleil, in lacrime, le ha risposto che si sente una stupida. Katia è stata molto dura anche nei confronti di Delia, soprattutto dopo il bacio con Soleil, spiegando che lei non avrebbe mai fatto una cosa del genere con la donna con cui il marito l'ha tradita e questo per lei è un dettaglio che mostra che è tutto finto.

Ricciarelli ad Alex: 'Vai via, senza ritorno'

Katia Ricciarelli ha deciso di difendere Soleil, che secondo lei è finita in una trappola orchestrata da Alex Belli e Delia Duran. La cantante ha fatto capire all'attore che la situazione ha superato i limiti e che è meglio se cerca di stare lontano da Soleil, che in questi giorni sta soffrendo per lui. "Vai via, senza ritorno", ha detto Katia ad Alex, sottolineando che finalmente c'è qualcuno che gli dice la verità.

La donna è intervenuta perché Belli era tornato "all'attacco", cercando di capire cosa stava succedendo a Soleil, che in quel momento aveva bisogno di stare lontana da lui. La Sorge era ancora molto agitata per la forte discussione avvenuta nella sauna e sotto la doccia con Alex, in cui lei stessa gli ha urlato che lo ama.

Urla e lacrime tra Soleil e Alex

Soleil era in quelle condizioni a causa di una lite davvero esasperata avvenuta tra lei e Alex, davanti agli occhi attenti di Delia. Per questo ha cercato conforto avvicinandosi a Katia Ricciarelli, Lulù e Barù. Alex e Soleil, in piena notte, hanno iniziato ad urlarsi contro, prima insulti e parolacce, poi anche una dichiarazione d'amore improvvisa. Tutto è avvenuto a seguito della festa in maschera dove Soleil e Delia si sono scambiate un bacio. La moglie di Alex Belli ha seguito con attenzione tutta la loro discussione, senza mai intromettersi. L'influencer, dopo aver ammesso di amare Alex ed essere scoppiata in lacrime, ha cercato il sostegno degli altri inquilini, nella speranza di calmarsi.