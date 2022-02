Soleil Sorge sta accusando moltissimo la freddezza di Alex Belli nei suoi confronti. Da quando è tornato nella casa del Grande Fratello Vip, l'attore sta cercando di riconquistare sua moglie Delia, mettendo da parte il rapporto con Soleil. L'influencer è scoppiata in lacrime, triste per il fatto di non poter più essere se stessa con Alex, a causa della presenza di Delia e alla devozione dell'attore per sua moglie. Soleil si è sfogata con lui, in lacrime.

Soleil attacca Alex Belli

Soleil sperava di poter riprendere il rapporto con Alex Belli da dove si erano lasciati.

In realtà ora le cose sono diverse, perché in casa c'è anche Delia Duran e l'attore sta cercando di riconquistarla, con grande successo. Questo lo ha portato ad allontanarsi dall'influencer, che sta soffrendo molto. La donna ha spiegato ad Alex che le sue prese in giro funzionano con gli altri, ma non con lei. Ha spiegato di essersi resa conto che in realtà quello che hanno messo su lui e Delia è soltanto un teatrino, che continuano a portare avanti. "Sono delusa da tutto" ha spiegato la ragazza, sottolineando che non le piace per niente l'atteggiamento che l'attore sta avendo nei suoi confronti, perché si aspettava qualcosa di molto diverso.

Soleil ad Alex: 'Non ti vedo tutto il giorno'

Dopo aver attaccato Alex per i suoi comportamenti, Soleil ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere davanti a lui.

Ha confessato di sentire la mancanza di tutto quello che vivevano insieme liberamente e che l'unica cosa che la faceva stare bene da quando è stato squalificato era vedere i suoi tweet per lei. Soleil si sente molto triste per il fatto che non possono più avere il rapporto di prima e per il fatto di aver capito che lui è rientrato per Delia e non per lei.

"Non ti vedo tutto il giorno" ha sottolineato Soleil, spiegandogli che lei lo cerca ma lui è sempre impegnato con la Duran, che è diventato più freddo e distaccato nei suoi confronti e non riesce ad accettarlo. Belli ha cercato di farsi le sue ragioni, di spiegare alla sua amica che è lì anche per stare con lei, ma la donna non è riuscita a trattenere le lacrime.

Soleil: 'Mi manca giocare con te'

Soleil si è lamentata perché Alex non va mai da lei a parlare e chiacchierare come facevano una volta. "Sei assente" gli ha detto, spiegando che lei continua a stare nella casa come se lui non ci fosse e questo le fa male. L'influencer ha dei dubbi sul sentimento che Alex ha sempre dichiarato per lei e su quello che un tempo li teneva legati. "Mi manca giocare con te" ha aggiunto la ragazza, spiegando che avrebbe voglia di passare più tempo con lui invece di vederlo sempre alle prese con la sua relazione con Delia.