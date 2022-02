Soleil Sorge nervosa al Grande Fratello Vip. La giovane influencer, in queste ultime ore, ha avuto una reazione decisamente furiosa con i suoi compagni di avventura in questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Il motivo? in vista dello show che avrebbero messo in piedi sabato sera in casa, Soleil non ha gradito il fatto che tutti fossero concentrati all'esterno della sua camera e la reazione della ragazza non si è fatta attendere e non è stata delle migliori.

Soleil Sorge sbotta contro i suoi compagni di gioco al GF Vip 6

Nel dettaglio, per la serata di sabato 5 febbraio, i concorrenti hanno messo in piedi un party rock all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Tutti si sono cimentati nella re-interpretazione di un brano di un cantante internazionale. Per prepararsi al meglio a questa sfida, ecco che Soleil ha scelto di prepararsi da sola nella sua camera da letto, quella che affaccia sul soggiorno della casa.

In quel momento, però, proprio all'esterno della camera si erano concentrati del concorrenti che stavano discutendo e la reazione di Soleil Sorge non si è fatta attendere.

Perché Soleil ha sbottato con i suoi compagni di avventura

L'ex protagonista di Uomini e donne è apparsa furiosa dal fatto che, proprio in quel momento, i vipponi si fossero concentrati fuori dalla sua camera da letto disturbando in questo modo la sua preparazione per lo show del sabato sera.

E così, senza pensarci su due volte, e visibilmente furiosa e adirata, Soleil Sorge è uscita dalla camera e non si è fatta problemi a bacchettare i suoi compagni di gioco, chiedendo loro di allontanarsi dalla camera da letto.

"Non eravate andate tutti a provare? Non riesco ad avere un posto dove posso stare a provare. Mi sembra una barzelletta.

Tutta la casa in giro tutto il giorno, adesso state tutti qua", ha sbottato Soleil Sorge contro gli altri concorrenti che si trovavano all'esterno della sua camera.

Soleil cercava una nuova lite al GF Vip? (Video)

A stupire è stata la reazione dei vari gieffini che hanno praticamente ignorato la polemica di Soleil ed ognuno è andato avanti per la sua strada, incuranti del fatto che fosse furiosa perché secondo lei non aveva la concentrazione giusta per fare le prove.

Insomma, ancora una volta Soleil ha provato a prendersi la scena e ad avere spazio all'interno delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip ma, questa volta, la lite non è andata in porto.

Soleil, infatti, ha dovuto arrendersi dato che nessuno ha dato peso alle sue parole e i concorrenti che sono stati chiamati in causa dalla ragazza, l'hanno letteralmente ignorata evitando così di gettare ulteriormente benzina sul fuoco.