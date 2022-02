Prima dell'ingresso di Alex Belli al GFVip, in qualità di ospite, Delia Duran si era avvicinata ad Antonio Medugno. La modella sudamericana attratta dal tiktoker campano aveva rivelato di volere un rapporto con lui e con il suo uomo. L'ex gieffino a colloquio con il giovane concorrente ha confidato di non essere affatto infastidito dalla proposta avanzata dalla compagna.

Il precedente

Parlando con Antonio, Delia si era lasciata scappare una confidenza personale. Nel dettaglio, la diretta interessata aveva affermato: "Ho una voglia matta di avere un rapporto intimo con te".

Poco dopo, la modella sudamericana aveva aggiunto di volere coinvolgere nel rapporto anche il suo compagno Alex.

Di fronte alla proposta della coinquilina, il tiktoker campano aveva preferito non replicare. Tuttavia, Medugno aveva ironizzato su cosa sarebbe potuto accadere nella diretta del GFVip, qualora l'episodio non fosse passato inosservato agli autori.

Il commento di Belli

Dopo essere tornato nella casa più spiata d'Italia, Alex Belli ha avuto modo di parlare con gli attuali concorrenti del GFVip. Durante un momento di relax, il 38enne si è ritrovato a parlare con Antonio Medugno. Il diretto interessato tra una chiacchierata e l'altra ha affrontato l'argomento legato alla proposta della compagna: "Lei dice altro perchè va in overbooking".

Tuttavia, il 38enne ha espresso il suo punto di vista: "Quando usciamo possiamo andare in vacanza, io, te, lei e porto anche una mia amica". Belli ha confermato di non essere infastidito dalla proposta avanzata da Delia ad Antonio. L'unica cosa che non è piaciuta all'ex attore di Centrovetrino, è quella di avere detto una cosa simile in un programma come il GFVip: "Dirlo qui dentro diventa una cosa diversa, se non la fermi se ne parla ad oltranza..." Infine, l'ex gieffino ha ribadito di avere le spalle coperte poiché ha portato sul piccolo schermo un argomento che non era mai stato trattato in un programma televisivi.

In merito alla relazione con Delia Duran, Alex ha precisato che insieme professanno l'amore libero ma alla fine sono solo liberi mentalmente: "Se lei fosse gelosa come farei a lavorare in questo contesto?"

Belli si complimenta con Antonio

Lo scorso lunedì 14 febbraio, Alex Belli si era subito complimentato con Antonio. Nel dettaglio, l'ex gieffino aveva detto al ragazzo di essere un vero uomo con gli attributi.

Il motivo? Di fronte alle provocazioni di Delia, il tiktoker campano aveva preferito non cedere alla tentazione.

Incalzato da Signorini, Medugno aveva ammesso che era difficile resistere ad una donna sensuale come la modella sudamericana. Al tempo stesso, però, aveva spiegato di non volere entrare a far parte di un triangolo amoroso.