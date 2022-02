Sophie Codegoni continua ad essere al centro dell'attenzione del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, post puntata serale di ieri sera, l'ex tronista di uomini e donne ha dovuto fare i conti con un pesante rimprovero da parte della regia del reality show Mediaset.

Gli autori, infatti, hanno duramente bacchettato la giovane Sophie, chiedendole di indossare la famosa collanina che tutti i concorrenti utilizzano 24 ore su 24 per tenere saldo e ben posizionato il microfono.

Sophie rimproverata dagli autori del GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, Sophie si trovava nella zona relax della casa del GF Vip, quando ad un certo punto è intervenuta la voce degli autori del reality show Mediaset.

L'ex tronista del programma di Maria De Filippi è stata rimproverata, perché non stava indossando la collanina che tutti devono usare all'interno della casa, per far sì che il microfono sia sempre ben posizionato e possa così accogliere tutte le loro confessioni.

"Sophie devi indossare la collanina, grazie", ha esclamato la voce dalla regia con tono decisamente seccato nei confronti della ragazza che si è beccata così questo sonoro rimprovero in casa.

La regia del GF Vip sbotta furiosa contro Sophie Codegoni (Video)

"Ma perché, l'ho detto subito. È la stessa altezza se metto la collana", ha provato a giustificarsi Sophie cercando di spiegare che era la stessa cosa.

"No, grazie!", ha risposto seccato l'autore che in quel momento si trovava in regia e che non si è fatto problemi a sbottare contro l'ex tronista di Uomini e donne che, già in passato, è stata più volte richiamata per l'uso scorretto del microfono.

Insomma, una serata movimentata per Sophie che, nel corso della puntata di ieri sera, è stata al centro dell'attenzione anche per le dichiarazioni fatte sul conto di Nathaly Caldonazzo.

Sophie 'smaschera' Nathaly Caldonazzo nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo giornate in cui non si faceva altro che parlare di queste frasi gravi che la showgirl avrebbe pronunciato in casa, ecco che Sophie durante le nomination ha scelto di fare chiarezza e di dire la verità.

L'ex tronista di Uomini e donne, senza troppi mezzi termini, ha svelato che Nathaly avrebbe paragonato Jessica e Lulù a delle zingare, aggiungendo poi che sarebbero anche protette da loro.

Parole che hanno scatenato le tensioni all'interno della casa del GF Vip, al punto che Jessica ha chiesto espressamente ai suoi familiari che la seguono, di procedere con una diffida nei confronti di Nathaly Caldonazzo. Intanto, quest'ultima, al termine della puntata serale di ieri ha ammesso di temere una possibile squalifica dal gioco.