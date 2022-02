Durante la puntata del Grande Fratello Vip di giovedi 24 febbraio, si è parlato della presunta frase da squalifica pronunciata da Nathaly Caldonazzo. A tal proposito, dopo la fine della trasmissione si è pronunciato Alessandro Basciano, l'unico che potrebbe aver sentito la frase incriminata. In particolare, il fidanzato di Sophie Codegoni si sarebbe confidato con Antonio Medugno e avrebbe detto di aver voluto tutelare la donna evitandole di finire nei casini. Nel frattempo, Caldonazzo temerebbe di essere squalificata lunedì 28 febbraio, ovvero nella prossima puntata del GFVip.

Se questo dovesse avvenire, il televoto eliminatorio verrebbe annullato.

La presunta frase pronunciata da Nathaly Caldonazzo

La puntata del Grande Fratello Vip di giovedi 24 febbraio è stata una delle più burrascose di questa sesta edizione. Oltre ad essere stata eliminata Katia Ricciarelli, uno dei pilastri di questo GFVip, avrebbe bussato alla porta della casa di Cinecittà "il Nathaly gate". Nei giorni precedenti al prime time di giovedi 24 febbraio, alcuni vipponi hanno parlato di una frase che sarebbe stata detta da Nathaly Caldonazzo contro le due sorelle Selassié. In puntata, però, le parole dei concorrenti non hanno trovato riscontro, in quanto non c'è traccia di questa frase nelle clip della regia.

Tuttavia, dopo la trasmissione, a far chiarezza ci sarebbe stato Alessandro Basciano che, in una chiacchierata con Antonio Medugno, avrebbe riferito il contenuto della frase da squalifica: "Quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo... 'sono due zingare protette dagli zingari' ".

Alessandro Basciano avrebbe tutelato la gieffina

Nella medesima chiacchierata, il vippone ha detto di aver preferito non dire nulla durante la puntata per evitare di metterla nei casini e che, se avesse realmente voluto crearle problemi, l'avrebbe nominata. Basciano, inoltre, non ha voluto alzare un polverone perché, a suo dire, vuole bene a Caldonazzo e con lei c'è un bel rapporto di amicizia.

"In diretta mi dispiaceva puntare il dito e fare il giustiziere... basta che non mi fanno passare per quello che riporta cose false... poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia deviato... quella è un'altra storia", ha concluso il gieffino.

Caldonazzo preoccupata per la squalifica

È attesa una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini, per lunedì 28 febbraio. Al televoto eliminatorio ci sono: Miriana Trevisan, Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo. Quest'ultima, dopo la sua presunta frase indecorosa, temerebbe la squalifica. Se questo avvenisse, il televoto che la coinvolge verrebbe annullato.