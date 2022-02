Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini si sono innamorati proprio a Uomini e donne. I due, stando a quanto riportano le anticipazioni sul web, sono usciti insieme pochi giorni fa dal programma. Gemma Galgani dovrà mettersi l'anima in pace. Non potrà più interferire nella coppia, interferenze che comunque hanno fatto sorridere Nadia, così come ha confessato la dama sulle pagine di U&D Magazine.

Nadia e Massimiliano in love, lei: 'Sono una donna fortunata'

Su Uomini e donne Magazine Nadia Marsala ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato apertamente dei suo sentimento per Massimiliano.

Intervista realizzata prima dell'uscita della coppia da Uomini e donne, avvenuta nella registrazione del 23 febbraio. Ebbene, sulle pagine del rotocalco Nadia ha raccontato di come Massimiliano abbia invaso di parole bellissime la sua vita, tirando fuori sentimenti che la dama teneva chiusi da tantissimo tempo in un cassetto. "Sono davvero una donna fortunata" ha dichiarato Nadia che ha proseguito elogiando a più riprese il cavaliere: "Adoro che sia un uomo generoso", ha confidato la dama che si è detta convinta che l'uomo sia una persona bisognosa d'amore e di affetto. Amore che lei è pronta a dargli.

Nadia e Massimiliano escono insieme da Uomini e donne

Proprio Nadia, a distanza di pochi mesi dal suo ingresso a Uomini e donne, sembra aver trovato la sua anima gemella.

"Averlo conosciuto è stata una fortuna, è stato il destino" ha confessato. Pare proprio che il sentimento nato tra i due sia reale visto che nell'ultima registrazione del 23 febbraio Nadia e Massimiliano hanno deciso di lasciare il programma. Proprio così: una nuova coppia è nata al Trono Over. Non si conoscono al momento i dettagli sulla loro uscita da Uomini e donne e non è escluso che anche per loro Maria De Filippi abbia fatto scendere i petali rossi.

Dunque, a questo punto, Gemma Galgani dovrà rassegnarsi, visto che Massimiliano ha preferito Nadia a lei.

Nadia su Galgani: 'Le incursioni di Gemma fanno sorridere anche me'

Gemma non ha mai nascosto di nutrire interesse per Massimiliano in queste ultime settimane. Non è chiaro se il tutto sia dovuto alla rivalità con Nadia o a un vero interesse verso il cavaliere.

Sta di fatto che nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, la dama torinese ha cercato più volte di interferire nella conoscenza tra Massimiliano e Nadia. La 72enne torinese si è sempre mostrata scettica sulla loro frequentazione e ha cercato continuamente di provocare la sua rivale. A proposito di questo, Nadia ha confessato: "Quando non sono provocazioni non mi infastidiscono". Ha poi precisato: "Le incursioni di Gemma fanno sorridere anche me". Insomma, Nadia non ha certo paura di Gemma, tanto più ora che lei e Massimiliano hanno deciso di viversi al di fuori del programma.