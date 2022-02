La regia del GF Vip interviene nuovamente in diretta e sbotta contro Sophie Codegoni. Questa volta, l'ex protagonista di Uomini e donne ha fatto realmente infastidire l'autrice che in quel momento si trovava in regia e assisteva alla diretta dalla casa di Cinecittà.

Il motivo? Ancora una volta Sophie non indossava il microfono e provando a fare la "furbetta" con l'autrice, è stata prontamente bacchettata e sgridata.

Sophie viene sgridata dalla regia del Grande Fratello Vip: cosa è successo

Nel dettaglio, la regia del Grande Fratello Vip continua ad essere super attenta ai vari comportamenti dei concorrenti protagonisti di questa sesta edizione e tende a bacchettarli nel momento in cui qualcosa non va nel verso giusto.

L'ultima ad essersi beccata una sonora sgridata da parte della regia del reality show Mediaset è stata Sophie Codegoni.

L'ex tronista di Uomini e donne è stata bacchettata, per l'ennesima volta, a causa del microfono.

Sophie si trovava in cucina ed ha avvertito la regia del fatto che non stesse indossando il microfono perché era in procinto di andare a letto.

Immediata la reazione dell'autrice che, con tono infastidito, ha subito bacchettato e rimproverato Sophie, facendole presente il fatto che il microfono andava messo sempre e non secondo le sue regole.

L'autrice del GF Vip infastidita dall'atteggiamento di Sophie e sbotta (Video)

"Non sto parlando, vado a dormire", ha provato a giustificarsi Sophie in merito al fatto che stava in casa senza indossare il microfono.

"Non importa, adesso sei un cucina e indossi il microfono", ha sentenziato l'autrice con tono di voce infastidito e a tratti scocciato da questo atteggiamento di Sophie che più volte, nel corso di questa sesta edizione del GF Vip, è stata rimproverata e bacchettata dagli autori per la questione microfono.

Intanto,il 7 febbraio è andata in onda una nuova puntata serale del GF Vip su Canale 5, la quale è stata a dir poco ricca di colpi di scena e sorprese.

Delia Duran approda alla finale del Grande Fratello Vip: concorrenti spiazzati e Davide deluso

Occhi puntati in primis sulla proclamazione del primo finalista di questa sesta edizione. Ad avere la meglio, contrariamente a tutte le aspettative, è stata Delia Duran.

La moglie di Alex Belli è riuscita ad imporsi sul televoto, avendo la meglio contro Katia, Manila e Davide.

Un verdetto finale "choc" per i concorrenti che sono in gara, in particolar modo per Davide Silvestri che non ha nascosto la sua amarezza per questa situazione, tanto da ammettere di essere stanco e di non avere più forze per andare avanti in questa avventura, temendo anche il fatto che Delia possa battere tutti e vincere questo GF Vip.