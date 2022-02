Alex Belli continua ad essere il protagonista assoluto di questa edizione del Grande Fratello Vip. L'attore, nella puntata andata in onda lunedì 7 febbraio, ha ricevuto una proposta molto particolare, che in tanti si aspettavano. Belli rientrerà nella casa del GF Vip per due settimane, per chiarire la situazione con Delia Duran e Soleil Sorge e prendere finalmente la sua decisione. La notizia ha scatenato la reazione in diretta di Aldo Montano, che ha un rapporto conflittuale con l'attore.

La proposta ad Alex Belli

La soap opera all'interno del Grande Fratello Vip continua, con grandi colpi di scena.

Il triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è sempre al centro dell'attenzione e ci saranno presto dei risvolti importanti. Nella puntata del 7 febbraio, dopo che Delia ha ribadito ancora una volta la sua decisione di lasciare il marito, Alfonso Signorini ha fatto una proposta indecente ad Alex, che ha scatenato non poche reazioni. "Il GF Vip ti ha fatto una proposta davvero forte" ha esordito il conduttore, attirando anche l'attenzione del pubblico. "Vuole che ritorni in casa per mettere fine a questo triangolo" ha spiegato Signorini. L'idea è quella di far rientrare Alex Belli all'interno del reality, in modo che possa pubblicamente scegliere se vuole stare con Delia oppure con Soleil.

Un nuovo capitolo di questa vicenda, che sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso.

Il ritorno di Alex al GF Vip

"Scegli chi ti pare, ma dai una fine a questa storia" ha dichiarato Alfonso Signorini, chiedendo ad Alex Belli se è disposto a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente l'attore ha accettato con grande piacere e grande soddisfazione.

Alex è l'unico concorrente nella storia del reality che dopo essere stato squalificato è stato ammesso in studio. Ora rientrerà addirittura all'interno della casa. Non era mai successo prima, come da regolamento. Se per Belli è un modo per continuare a far parlare di sé e delle sue vicende amorose, continuando a stare al centro dell'attenzione, per tutti gli altri gieffini la situazione sta diventando ogni giorno più pesante.

Anche Adriana Volpe, da sempre contro l'attore, non ha preso bene questa decisione e ha deciso di girare la sua sedia e dare le spalle al conduttore.

La reazione di Aldo Montano

L'annuncio di Alfonso Signorini non ha lasciato indifferenti gli ex concorrenti in studio. Aldo Montano, che non ha mai mostrato grande simpatia per Alex Belli, ha reagito in diretta in modo molto duro. "Scusatemi, ma è tutto così stomachevole" ha commentato l'ex gieffino. "Proprio insopportabile" ha aggiunto e sottolineato più volte. Montano ha sempre espresso il suo parere negativo sull'attore e su tutta la situazione che si è creata con Soleil e Delia.