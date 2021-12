Negli ultimi giorni il rapporto tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan ha rischiato di incrinarsi in più di una circostanza. Tutto è iniziato con un messaggio aereo di un amico della show girl che lo invitava a non fidarsi del vulcanico opinionista. Consiglio che ha mandato in crisi la napoletana che si è confrontata con le compagne di avventure sulla questione. Dall'altra parte il 38enne non ha gradito la reazione dell'ex ragazza di Non è la Rai sottolineando che avrebbe dovuto dare maggiore peso a quello che avevano vissuto insieme da quando è entrato nella casa del GF Vip.

Da qui una serie di incomprensioni con il dj foggiano che ha deciso di confrontarsi sulle sue problematiche sentimentali con Nathaly Caldonazzo.

Con quest'ultima è stato protagonista di un audace ballo che ha provocato la reazione stizzita di Miriana. Dall'altra parte Biagio ha trovato esagerata la "scenata di gelosia" della coinquilina facendole notare che i suoi atteggiamenti sono privi di malizia. Tra il 24 dicembre e il giorno di Natale, D'Anelli e la quarantanovenne sono stati protagonisti di una serie di discussioni. Durante l'ennesimo faccia a faccia il foggiano ha rotto gli indugi ed ha annunciato la fine della relazione con Silvana Curcio: "Sono single, lascio pubblicamente la mia fidanzata e faccio quello che mi pare".

Le incomprensioni tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli

Sono stati giorni tormentati per Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan al GF Vip. L'opinionista non ha nascosto la sua attrazione nei confronti della show girl ed in più di una circostanza sono arrivati ad un passo dal baciarsi dopo essersi scambiati tenerezze e dolci coccole.

Il 38enne ha più volte spiegato le complicazioni del rapporto a distanza con la fidanzata mentre la napoletana ha ribadito le sue difficoltà a lasciarsi andare sapendo che il figlio la segue costantemente davanti alla televisione.

Il rapporto è entrato in una fase di impasse con il dj che ha riferito di aver bisogno di maggiori attenzioni da parte della compagna di avventura e che non ha nascosto la delusione per alcuni comportamenti di Miriana negli ultimi giorni.

In particolare la 49enne ha spiegato di essere infastidita dai rapporti troppo fisici di D'Anelli con le altre coinquiline. "Non posso accettare che svegli una donna con un abbraccio o che le prendi la mano per consolarla" - ha evidenziato l'ex ragazza di Non è la Rai.

L'annuncio dell'opinionista: 'Da oggi sono single senza rimpianti'

Nonostante l'abbia inizialmente negato, alla fine Miriana Trevisan ha ammesso di provare gelosia per gli approcci che Biagio D'Anelli ha con le compagne di avventura. "Quel tempo potresti dedicarlo anche a me" - ha sottolineato la show girl senza fare giri di parole con l'opinionista che ha rotto gli indugi ed ha annunciato la fine della relazione con la fidanzata, Silvana Curcio.

"La lascio pubblicamente" - ha affermato il 38enne facendo riferimento anche alle parole della sorella in occasione degli auguri di Natale.

"Mi ha detto ama, ridi e gioca e questo significa che da oggi sono single senza rimpianti" - ha affermato prima di ribadire il suo interesse per Miriana evidenziando che in più di una circostanza è stato sul punto di "riempirla di baci" mentre ballavano. "Ma cuore e testa erano in contrapposizione e non l'ho fatto".