Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore per la settimana che va dal 14 al 18 febbraio 2022. Occhi puntati su Ezio e Veronica, che entreranno in profonda crisi dopo la lettera di Gemma spedita a Gloria. La giovane Zanatta ha ottenuto l'effetto contrario. La missiva che avrebbe dovuto far allontanare Moreau da Milano non ha fatto altro che avvicinarla a Ezio. Quando il signor Colombo scopre che Veronica ha fatto credere di aver scritto la lettera se ne va da casa, per poi prendere una difficile decisione. Nel frattempo, Sandro non molla la presa con Tina, mentre Dante è pronto a rovinare Umberto dopo che Fiorenza ha messo le mani sulla lettera che Guarnieri scrisse a Flora in merito alla morte di Achille.

Anticipazioni 14-18 febbraio Il Paradiso delle Signore: Ezio e Gloria vicini più che mai

La lettera di Gemma è stata in realtà un toccasana per il rapporto tra Ezio e Gloria, che sono vicinissimi. Veronica ne soffre terribilmente, visto che ama Ezio.

Il signor Colombo decide di lasciare per un po' di tempo casa ma tornerà con una decisione importante: il matrimonio deve essere rinviato.

A cancellare la data delle nozze è Veronica, cosa che toglie un peso dalla coscienza di Ezio. Intanto, Stefania inizia a sospettare che qualcuno le stia nascondendo qualcosa di molto importante: la verità su sua madre è vicina?

Flora e Umberto notte di passione

Le nuove anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore svelano che Flora non potrà più nascondere a se stessa di provare qualcosa per Umberto.

In assenza di Adelaide, i due passeranno una folle notte di passione.

La mattina seguente, tuttavia, Flora non troverà accanto a sé Umberto, che si sarà alzato di buon'ora per cercare di trovare una soluzione per Adelaide.

Intanto, ci sarà caos a casa Amato. Agnese tornerà a Milano con pessime notizie: Rocco ha perso la testa per un'altra donna e Maria non sa ancora nulla.

Fiorenza si intrufola a villa Guarnieri, nuove puntate Il Paradiso 6

Continuando con le anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore 6 dal 14 al 18 febbraio, vedremo Fiorenza riuscire a mettere le mani sulla lettera che Umberto scrisse a Flora per farla restare alla villa quando fu pronta a partire. In quelle righe c'è una verità - forse modificata - sulla morte di Achille.

Fiorenza ha tra le mani un documento che potrebbe rovinare Umberto e non perde tempo per mettere al corrente Dante, che non aspettava altro.

Infine, ci sarà anche tempo per i vani tentativi di Sandro di riconquistare Tina, con l'aiuto prezioso di Vittorio che ha promesso a Recalcati di aiutarlo a raggiungere il suo romantico ma molto difficile obiettivo.