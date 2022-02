Nella casa del GFVip è scoppiato il "Caldonazzo-gate". La showgirl romana avrebbe pronunciato una frase infelice, tanto che la regia ha deciso di censurare l'accaduto. Dopo avere appreso dai suoi compagni d'avventura quanto sta accadendo all'interno del Reality Show, Antonio Medugno si è schierato dalla parte di Caldonazzo.

L'episodio incriminato

Che cos'è realmente accaduto all'interno della casa di Cinecittà non è dato saperlo. Gli autori infatti, hanno deciso di non mostrare i "vipponi" mentre parlavano dell'episodio incriminato. Tuttavia, prima che scattasse la censura, Jessica Selassié si era sfogata con Miriana Trevisan e Sophie Codegoni.

La Principessa ha confidato tra le lacrime di essere schifata. Inoltre, ha invitato le sue amiche ad immaginare che cosa abbia passato visto che ha vissuto la cosa sulla sua pelle. A tal proposito, Jessica ha ribadito che si è trattato di una cosa bruttissima e gravissima quella fatta da Caldonazzo.

Medugno difende Nathaly

Mentre la maggior parte dei "vipponi" si è schierata dalla parte di Jessica, Antonio Medugno ha spezzato una lancia a favore di Caldonazzo. Il tiktoker campano ha puntato il dito contro i suoi coinquilini: "Perché sguazzano su questa cosa?" Secondo il giovane, i "vipponi" avrebbero ingigantito la presunta frase infelice di Nathaly solamente perché non sanno cosa dire: "Non hanno un cavolo di cui parlare".

Antonio ha rassicurato la sua amica dicendole di non preoccuparsi dell'accaduto. Basciano invece, ha ammesso che la frase è stata brutta ma si è augurato che non venga preso alcun provvedimento verso Nathaly: "Un po' le voglio bene e spero non esca per la frase".

Secondo Sophie Codegoni la frase infelice di Caldonazzo potrebbe portarla alla squalifica.

Miriana invece, ha sostenuto che la frase sia stata davvero grave. Soleil Sorge ha ammesso di non avere mai sentito una frase così brutta mentre Manila Nazzaro ha parlato di episisodio "gravissimo". Barù per rassicurare la Principessa, ha precisato che se la vicenda non verrà menzionata durante la diretta, sarà lui stesso ad affrontarla.

Il food blogger ha spiegato di non volere essere associato a roba del genere: "Zero tolleranza".

Caldonazzo pentita

Dopo avere ascoltato il commento di Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo ha spiegato di avere ricevuto delle indicazioni in confessionale: "Mi hanno chiesto di non parlare". A quel punto la diretta interessato ha ammesso di avere esagerato, a causa di uno scatto di rabbia.

La 52enne si è augurata che la frase non venga mandata in onda nella puntata di giovedì 24 febbraio, perché è bruttissima. Inoltre, Caldonazzo ha ribadito di avere perso la pazienza: "Ho esagerato".

Per capire come verrà affrontato il "Caldonazzo-gate" bisognerà attendere la messa in onda della 44^ puntata del GFVip 6.