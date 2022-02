Prosegue la messa in onda della sesta stagione della serie televisiva Il Paradiso delle Signore, ogni pomeriggio su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle ore 15.55. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo rivelano che ci saranno importanti novità.

Umberto Guarnieri sarà infatti costretto a cedere le proprie quote del Paradiso a Dante Romagnoli, acerrimo nemico di Vittorio Conti.

Il Paradiso, anticipazioni: Umberto cede al ricatto di Dante

Dante è riuscito ad impossessarsi, grazie all'aiuto della cugina Fiorenza Gramini, della lettera che Umberto aveva scritto a Flora, in cui confessava che sia lui che sua cognata, la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, erano coinvolti nell'omicidio di Achille Ravasi.

Di fatto, questa prova mette Dante in una posizione di superiorità rispetto a Umberto. Per tale motivo, Romagnoli decide di sfruttare l'occasione per mettere in atto il suo piano di vendetta nei confronti di Vittorio Conti, vuole infatti sottrargli il Paradiso delle Signore.

Dante è disposto a consegnare la lettera al Commendatore purché lui gli ceda le sue quote del Paradiso.

In villa Guarnieri il clima si era rasserenato, specie dopo il rientro della contessa e la sua deposizione dinnanzi al magistrato: il caso di Achille Ravasi sembrava finalmente chiuso.

Tuttavia, se la missiva scritta da Umberto finisse in tribunale, Adelaide non potrebbe sfuggire alle sue responsabilità e verrebbe condannata per il coinvolgimento nell'omicidio del suo defunto marito.

Umberto perciò non ha scelta: è costretto a sottostare al ricatto di Dante Romagnoli per proteggere sua cognata.

Umberto mente ad Adelaide

Umberto è costretto a cedere le sue quote a Dante, a patto che sua cognata Adelaide rimanga all'oscuro sulle reali ragioni dell'accordo tra lui e Romagnoli stesso. Dante accetta e resta in attesa delle indicazioni del Commendatore sulla cessione, infatti Umberto vuole dettare le sue condizioni.

A cessione effettuata, Umberto decide di raccontare ad Adelaide una parziale verità: le dice di aver venduto le sue quote del Paradiso delle Signore a Romagnoli per via di alcuni motivi connessi con la banca Guarnieri.

Nel frattempo, Dante continua con il suo piano di costituire una cordata tutta italiana e Ludovica, supportata da Torrebruna, è favorevole ad entrarci, nonostante le perplessità espresse dalla contessa.

Trame fino al 4 marzo: Vittorio ignora che Umberto ha ceduto le sue quote del Paradiso delle Signore

Flora domanda ad Umberto quando abbia intenzione di mettere al corrente Vittorio su quanto stia per accadere al Paradiso. Infatti Vittorio Conti è del tutto ignaro di essere il bersaglio del piano architettato da Dante Romagnoli, per di più non sa ancora che Umberto è stato costretto a cedere le proprie quote del grande magazzino.

Umberto perciò si arma di coraggio e decide di parlare con Vittorio: lo informa sulla imminente vendita delle quote. Conti ovviamente non reagisce bene alla notizia, specie dopo aver scoperto che il beneficiario di questo accordo sarà Dante Romagnoli. È disposto a fare qualsiasi cosa per difendere il Paradiso che considera la sua grande famiglia.

Umberto rimane colpito dalla tenacia del suo ex genero e si confida con Flora. In seguito pensa ad una contromossa, vuole tentare un gesto estremo per ricattare a sua volta Romagnoli, ma il suo piano fallisce. Pertanto Dante ottiene una volta per tutte le quote del Paradiso e restituisce la lettera incriminante al Commendatore.

Vittorio è amareggiato per questa cocente sconfitta, da ora in poi sarà costretto a collaborare fianco a fianco con l'uomo che in passato ha tentato di sottrargli sua moglie Marta.