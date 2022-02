Martedì 1° marzo andrà in onda su Rai 1 l'ultima puntata della Serie TV italiana "Lea- Un nuovo giorno".

In base alle trame dei due episodi della serata Arturo soffrirà per la fine della sua storia con Anna e deciderà di partire in un tour, ma Anna gli rivelerà un segreto che potrebbe cambiare tutto. Inoltre i genitori affidatari di Koljia decideranno di riprendere il bambino con loro, mentre Viola peggiorerà e necessiterà immediatamente di un rene.

Trame 'Lea-Un altro giorno': Arturo decide di partire per un tour

L'1 marzo sarà trasmessa su Rai 1 alle ore 21:25 l'ultima puntata della fiction tv "Lea- Un nuovo giorno".

In base alle trame del settimo episodio dal titolo "Segreti di famiglia", il giudice non accoglierà la richiesta di affidamento di Koljia avanzata da Lea e Marco. Per i due sarà ovviamente una grande delusione. Intanto tra Luca e Viola si creerà una speciale sintonia, anche se le condizioni della ragazzina saranno in via di peggioramento.

Nel frattempo il piccolo Tommaso sarà ricoverato nel reparto di pediatria e si è reso necessario un trapianto di midollo osseo. Marco e la Castelli inviteranno i genitori a farsi avanti affinché possano essere espletati tutti gli accertamenti per valutare la loro idoneità alla donazione. La madre del bambino tentennerà e in seguito rivelerà a Lea che il marito non è il vero padre biologico del bambino.

In tutto questo Arturo soffrirà per la fine della storia con Lea e acconsentirà a partire per un tour con una cantante per stare qualche tempo lontano da Ferrara, mentre Anna vedrà casualmente l'uomo in ospedale e deciderà di confessargli un segreto che potrebbe cambiare tutto.

Anticipazioni ultimo episodio: Anna e Lea parlano

Secondo le anticipazioni televisive dell'ottavo episodio dal titolo "L'uomo giusto", Lea sarà infuriata con Marco e lo accuserà apertamente di averla ingannata. La loro complicata situazione dovrà però essere messa per il momento in secondo piano, in quanto Viola starà male ed urgerà immediatamente un trapianto di rene.

Purtroppo però non si troverà al momento nessun donatore. Marco allora ragionerà su una possibile cura sperimentale, in base alle quale il padre potrebbe donarle un rene e salvarle così la vita.

Nel frattempo Koljia inizierà a muoversi grazie alla protesi e Lea invierà le foto del bambino ai suoi genitori affidatari. La coppia dopo aver riflettuto attentamente sceglierà di riprenderlo con sé.

In tutto questo Anna e Lea Castelli avranno modo di confrontarsi dopo tanto tempo, proprio mentre Arturo è ormai prossimo alla partenza e ha paura di allontanarsi nuovamente da Lea. Infine accadrà qualcosa che rimetterà tutto in discussione, che ancora non è reso noto dalle anticipazioni.