Lo scorso lunedì 31 gennaio, Gianmaria Antinolfi si è ritirato dal GFVip per motivi di lavoro. La vita all'interno della casa più spiata d'Italia prosegue per tutti i "vipponi", ma Alessandro Basciano sembra avere accusato il colpo. L'ex volto di Temptation Island ha chiesto di parlare con una psicologa, perché senza il suo amico si sente perso.

La richiesta del gieffino

In principio, tra Gianmaria e Basciano non correva buon sangue. L'ex volto di Temptation Island, dopo essere entrato nella casa di Cinecittà, aveva dichiarato di essere incuriosito da Sophie Codegoni.

Quest'ultima, però, in quel momento stava conoscendo meglio il 36enne campano. Nonostante Sophie abbia deciso di interrompere la conoscenza con Antinolfi per intraprenderne una nuova con Alessandro, tra i due coinquilini c'è stato subito un chiarimento. Dunque, giorno dopo giorno, Alessandro e Gianmaria sono diventati sempre più legati. Dopo il ritiro di Antinolfi, Basciano ha fatto una richiesta particolare agli autori del Reality Show. Nel dettaglio, il 30enne ha chiesto di parlare con una psicologa: "L'uscita di Gianmaria mi ha completamente destabilizzato". Come spiegato dal giovane, il coinquilino riusciva sempre a renderlo tranquillo e farlo ragionare quando c'era qualcosa che non andava.

L'ex volto di Temptation Island ha speso delle parole al miele per il suo amico: "Era un punto di riferimento".

Il messaggi dell'ex concorrente

Nonostante Basciano non possa ricevere il messaggio dell'ex coinquilino, Gianmaria ha deciso di pubblicare un post dedicato al 30enne. L'ex concorrente del GFVip ha voluto rassicurare Alessandro e spronarlo ad andare avanti nel suo percorso: "Anche se non sono più dentro la casa, continuo ad essere con te..." Il 36enne campano ha fatto sapere che Basciano non ha bisogno di lui per andare avanti, poiché è un ragazzo d'oro.

Infine, Gianmaria ha rivelato di non voler sentire più certe parole da Basciano: "Vai avanti come un treno. A prestissimo amico mio".

I motivi del ritiro di Antinolfi

Nella 39^ puntata del GFVip, Gianmaria Antinolfi ha annunciato il suo ritiro. Al momento della decisione, il diretto interessato ha spiegato che non è stata una sua volontà quella di lasciare il gioco prima del termine.

Il 36enne, in precedenza, aveva preso degli importanti impegni di lavoro che non poteva più spostare: "Abbiamo fatto il possibile, ma è finita la pacchia".

Come aveva anticipato Gabriele Parpiglia in una diretta di Casa Chi, Gianmaria aveva preso una pausa dal suo lavoro con scadenza 31 gennaio 2022. Nel momento in cui il periodo "sabbatico" è giunto al termine, ill gieffino ha dovuto lasciare il GFVip.