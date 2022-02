È andata in onda il 1 febbraio, la prima puntata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La prestigiosa Kermesse canora è condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Si sono esibiti i primi 12 artisti in gara. Al termine della serata, è stata stilata la prima classifica parziale da parte della sala stampa. Al primo posto Mahmood e Blanco. I due artisti con il loro brano "Brividi" hanno sin dalle prime note conquistato il pubblico in platea e non solo. Vista la classifica, Blanco e Mahmod hanno espresso la loro felicità in una video intervista.

Mahmood e Blanco conquistano con il loro brano 'Brividi'

"Siamo felici e abbiamo brindato un po". Con queste parole, Mahmood e Blanco hanno commentato il primo posto nella classifica parziale stilata dalla sala stampa. I due artisti si sono detti felici di aver finalmente potuto tornare ad esibirsi in pubblico. Mahmood che ha vinto il festival con il brano di successo "Soldi" è tornato in gara con Blanco, rapper d'oro con milioni di streaming e ascolti su Spotify. Mahmood avrebbe dovuto ritornare sul palco dell'Ariston da solista, poi Amadeus ha pensato di farlo duettare con Blanco. I due, che hanno undici anni di differenza, si sono esibiti in una performance impeccabile che come dice il titolo della loro canzone è stata giudicata da "Brividi." I due artisti infatti sono considerati i papabili vincitori di questa edizione del Festival di Sanremo insieme ad Elisa.

Il brano di Mahmood e Blanco, Brividi: l'amore senza distinzione di genere

"Brividi" è stato scritto dagli stessi Mahmood e Blanco insieme a Michelangelo. Tra le frasi più significative del testo: "A volte non so esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre." E poi ancora un altro verso: "Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti e vorrei rubare un cielo di perle..." I due artisti poi si esibiranno anche durante la serata delle cover, giovedì 4 febbraio, con il brano colonna della musica cantautorale italiana "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli.

Super favoriti, Mahmood e Blanco cantano con la loro canzone l'amore libero, l'amore che si mette a nudo e non ha distinzione di genere. Il videoclip di "Brividi" è già disponibile sulle principali piattaforme musicali e su Youtube ha già superato le cinquecentomila visualizzazioni.Il 2 febbraio, intanto,ci sarà la seconda serata del Festival che vedrà esibirsi tredici artisti.

Ospiti saranno tra gli altri il comico pugliese Checco Zalone e la cantautrice romagnola Laura Pausini che presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo "Scatola" e svelerà i tanti progetti per il nuovo anno appena iniziato.