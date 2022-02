Tra Antonio Medugno e Alessandro Basciano sembra non scorrere buon sangue al GFVip. Il tiktoker campano ha confidato a Jessica Selassié di voler abbandonare il gioco, poiché ha paura che a causa dello stress accumulato possa ricadere nel baratro dei disturbi alimentari. Parlando con Lulù Selassié, l'ex volto di Temptation Island ha sminuito il problema del coinquilino, spiegando che lui ha combattuto con problemi molto più seri.

La confidenza di Medugno

Al termine della 40^ puntata, Antonio ha discusso con Basciano per via della nomination ricevuta da Gianluca Costantino.

Secondo l'ex volto di Temptation Island, Medugno non si doveva permettere di sindacalizzare sul voto di Gianluca. Ma non solo, il tiktoker è stato accusato dai "vipponi" di avere messo in giro la voce del bacio scambiato tra Delia Duran e Barù.

In preda allo sconforto, il nuovo concorrente si è sfogato con Jessica. Il diretto interessato ha rivelato l'intenzione di abbandonare il Reality Show: "Ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull'alimentazione". A tal proposito il gieffino ha spiegato che la cosa gli mette molta ansia, poiché ad aiutarlo è stato una persona a lui molto vicina che non si trova al GFVip.

Alessandro spara a zero su Antonio

Nel pomeriggio di martedì 8 febbraio, Lulù si è ritrovata a parlare con Basciano della confidenza di Antonio.

Come un fiume in piena, l'ex volto di Temptation Island ha sparato a zero sul coinquilino: "Anch'io ho problemi, sono sensibile". In merito ai disturbi alimentari di cui ha sofferto Medugno in passato, Alessandro ha tagliato corto: "Io ho avuto problemi molto più seri dei problemi alimentari che sono cavolate".

La Principessa, spiazzata per le affermazioni del coinquilino, ha preso immediatamente le difese del tiktoker: "I problemi alimentari non sono cavolate".

Basciano rimproverato da Signorini

Le affermazioni di Basciano non sono passate inosservate ai telespettatori della diretta h24. Su Twitter, alcuni telespettatori hanno chiesto un provvedimento ai danni del 32enne. Altri ancora invece, hanno invocato la squalifica.

In occasione della 40^ puntata del GFVip, Signorini aveva già rimproverato il concorrente.

Queste le parole del presentatore: "Sinceramente quello che vediamo è orrendo". A detta di Signorini, il modo ed i termini utilizzati da Basciano nei confronti di Sophie Codegoni sarebbero deplorevoli. Inoltre, il diretto interessato aveva spiegato che non era solamente lui ad essersi indignato ma anche i telespettatori.

Per difendersi alle "accuse" il gieffino aveva confidato di soffrire lo stress emotivo. Al contrario, Signorini ha sostenuto come le liti avvengano sempre dopo un bicchiere di vino di troppo.