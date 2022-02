Il bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge scambiato al GFVip continua ad essere al centro dinamiche della casa. Secondo Nathaly Caldonazzo non è si trattato di un bel vedere, poiché la maggior parte delle persone non sono abituate a vedere due donne baciarsi in quel modo.

La reazione della showgirl

Sabato 19 febbraio, durante il party organizzato dagli autori del GFVip, Delia e Soleil si sono scambiate un bacio saffico. Il giorno seguente l’accaduto, Nathaly Caldonazzo ha deciso di esprimere la sua opinione con la modella sudamericana. Senza peli sulla lingua, la showgirl romana ha affermato che non è stato un bello spettacolo da vedere: “Non è che tutti possono capire questa cosa”.

A tal proposito la diretta interessata ha spiegato a Delia che deve mettere in conto anche le critiche: “Questo GFVip è visto anche dal paesino fatto di famiglie tradizionali”.

Secondo Caldonazzo, Delia è stata accolta dai telespettatori perché è stata vista come la donna tradita. Dunque, i telespettatori avevano deciso di “premiarla” perché ferita. Nel momento in cui Duran si è avvicinata alla “rivale in amore”, i suoi fan potrebbero non capire: “Il limone con Solei stona un po’. Capisci?” A quel punto la diretta interessata si è augurata che il video del bacio non venga trasmesso bella puntata del GFVip, perché non è bello da farlo vedere a ragazzini e ragazzine adolescenti e non.

‘Non è stato un bacio a stampo’

Nel proseguo de discorso, Caldonazzo ha spiegato di non credere che tra Soleil e Delia si sia trattato di un gesto goliardico: “Non è stato un bacetto a stampo sulla bocca”. Nathaly ha rivelato di non avere assistito all’episodio incriminato, ma ha confidato di avere ascoltato la versione di chi era era presente in giardino.

Sulla base di quanto dichiarato Caldonazzo ha dichiarato: “Non è normale per la maggior parte delle persone che hanno dei valori, delle tradizioni, dei figli e tutto quanto”.

Infine, la 52enne romana ha precisato di non essere una moralista, poiché pensa che Delia nel suo privato possa fare quello che voglia. Davanti al piccolo schermo, però, bisognerebbe darsi una regolata.

Delia: ‘Non mi sono pentita’

Delia Duran ha commentato con Alex Belli l’episodio di cui è stata protagonista con Soleil Sorge. La diretta interessata ha ammesso di essersi tolta un peso, poiché sentiva troppa energia negativa. Successivamente la modella sudamericana ha chiosato: “Non mi sono pentita”. Inoltre, la 33enne ha confidato che le è anche piaciuto il bacio scambiato con Soleil. A quel punto il compagno Alex Belli ha stuzzicato la modella: “Ti è piaciuto eh? Ti conosco bene…”. Infine, anche Belli ha ammesso che è stato un bel gesto per abbassare le barriere.