Durante la 40esima puntata del GFVip, in onda lunedì 7 febbraio su Canale 5, Delia Duran è stata decretata prima finalista. Nel post-puntata Soleil Sorge si è detta entusiasta per la decisione del pubblico da casa. Nel dettaglio, la 27enne ha spiegato che, a livello mediatico, la compagna di Alex Belli ha dato molto di più dl alcuni "vipponi" presenti da cinque mesi.

Il commenti di Soleil

Il verdetto finale del televoto tra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Delia Duran ha premiato quest'ultima: la modella sudamericana è la prima finalista del Reality Show con il 36% di consensi.

Mentre i "vipponi" non hanno nascosto il proprio malcontento, Soleil ha esultato. Nel post-puntata, la 27enne italo-americana ha espresso il suo parere con Basciano e Gianluca Costantino. Senza giri di parole Sorge ha affermato: "Delia se la merita la finale". A detta della gieffina, Duran può essere attaccata a livello etico, ma dal punto di vista dello show sarebbe inattaccabile. A tal proposito Soleil ha aggiunto: "Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro".

Secondo la concorrente, Delia da tre settimane a questa parte sta facendo televisione.

'Non sono affatto scontenta'

Soleil Sorge non ha lesinato complimenti alla "rivale". Secondo la gieffina, il risultato del televoto è un chiaro segnale a tutti coloro che dall'ingresso della modella sudamericana l'hanno accolta e coccolata: "Adesso se la beccano in finale, che alla fine se lo merita.

Io godo e sono felicissima. Sul piano di show e dinamiche lei ha fatto qualcosa".

Al contrario, alcuni concorrenti del GFVip dalla mattina alla sera fingerebbero di essere quello che non sono, pur di piacere ai telespettatori del reality show.

La riflessione dell'influencer

Per quanto riguarda il suo arrivo in finale, Soleil ha rivelato di essere felice così.

La diretta interessata ha ammesso che se arriverà ala fase finale del GFVip sarà contenta, perché questo significherebbe che il suo messaggio è arrivato. Qualora non dovesse arrivare in finale, l'influencer italo-americana ha precisato di aver dato il massimo e non poter dare di più. In tutta sincerità la 27enne ha ribadito di non essere scontenta per il verdetto del televoto.

In merito a come Delia sia potuta arrivare in finale rispetto agli altri compagni d'avventura, Soleil sembra avere le idee chiare: "Lei è superiore a tanti altri. Se ha fatto strategia amen, significa che la sua era migliore di tanti altri".

Dopo avere appreso la sconfitta per mano di Delia, Davide invece ha sbottato in studio: "Ma v.......".