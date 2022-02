Lunedì 7 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la 40^ puntata del GFVip. Per la seconda volta consecutiva, Delia Duran ha vinto al televoto diventando la prima finalista del Reality Show. Nel post-puntata Davide Silvestri si è sfogato con Manila Nazzaro. Il gieffino ha ammesso di essere deluso dalla decisione dei telespettatori.

Delia prima finalista

La scorsa settimana, Delia è arrivata prima al televoto contro Soleil Sorge. Di conseguenza, la modella sudamericana ha ottenuto il pass per giocarsi un posto in finale. Nel nuovo televoto, la compagna di Alex Belli se l'è dovuta vedere con Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Al momento della chiusura del televoto, i telespettatori hanno premiato Delia. In termini di voti, le percentuali sono state le seguenti: Duran 36%, Silvestri 33%, Nazzaro 27%, Ricciarelli 4%. Dunque, la modella venezuelana è diventata la prima finalista del GFVip.

La reazione di Silvestri

Nel testa a testa finale, Signorini ha convocato in studio Davide e Delia. Una volta reso pubblico il verdetto del televoto, Silvestri ha avuto una reazione piuttosto critica. Il diretto interessato ha risposto con un epiteto. Incalzato dal conduttore del reality show, l'attore ha spiegato che si aspettava che il pubblico premiasse un concorrente entrato da settembre nella casa più spiata d'Italia e non l'ultima arrivata.

Nel post-puntata, il 40enne si è sfogato con Manila. Scendendo nel dettaglio, Davide ha ribadito di esserci rimasto male per come siano andate le cose: "Sono deluso, molto deluso dallo show". Il diretto interessato ha sostenuto di non volersi complimentare con Delia poiché non ritiene giusto l'esito del televoto. A mente lucida il gieffino ha riferito di vedere il suo percorso in salita:" Io ho perso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerò il programma".

In un discorso più generale rivolto a tutti i concorrenti del GFVip, Silvestri ha affermato: "Lei in finale ci batterà se già ha vinto adesso".

Signorini: 'Davide ha minacciato di uscire dal gioco'

Poco dopo l'esito del televoto, Signorini ha reso noto un retroscena legato a Davide Silvestri. Come spiegato dal conduttore, il 40enne nel pomeriggio ha dichiarato a Barù l'intenzione di lasciare la casa di Cinecittà se non avesse vinto al televoto contro Delia Duran: "Davide ha minacciato di uscire dal gioco".

A poche ore dalla diretta, il gieffino aveva spiegato al coinquilino di prendere delle decisioni importanti in base all'esito del televoto. In puntata, lo stesso Silvestri ha ammesso il suo malcontento: "Ho malumore, ma non sono offeso". In realtà, Davide non è stato l'unico concorrente ha rimanere spiazzato dalla decisione dei telespettatori.