L'amicizia tra Davide Silvestri e Soleil Sorge sembra essere giunta al capolinea. Nella 43^ puntata del GFVip, andata in onda lunedì 21 febbraio, la influencer italo-americana ha deciso di nominare l'amico. Di fronte al voto ricevuto, il diretto interessato ha vuotato il sacco dicendo tutto ciò che pensa della coinquilina. Dunque, tra i due è nato un botta e risposta al vetriolo.

Il precedente

Tra Soleil e Davide, si era instaurato un bellissimo rapporto di amicizia al GFVip. Tuttavia, nell'ultimo periodo tra i due sembra essersi incrinato qualcosa.

Nel dettaglio, Silvestri non sembra avere apprezzato l'atteggiamento dell'amica sul triangolo con Delia Duran e Alex Belli. Dopo il bacio saffico scambiato con la modella sudamericana, durante il party di sabato 19 febbraio, il gieffino ha espresso un giudizio piuttosto duro.

Secondo Davide, Soleil non è una vittima del triangolo amoroso ma una complice.

Sorge contro Silvestri

Al momento delle nomination, Soleil ha spiazzato un po' tutti. La 27enne italo-americana ha deciso di dare un voto all'amico Davide Silvestri. Incalzata da Signorini, la diretta interessata ha spiegato perché si è resa protagonista di un gesto simile: "Sta facendo un gioco di silenzi". Secondo la influencer, l'amico non si espone quando dovrebbe e non rispetta da tempo la loro amicizia.

Soleil Sorge non ha nascosto di esserci rimasta male per le parole pronunciate in confessionale dall'amico: "Gioca di strategia pura e l'ho beccato". Come un fiume in piena, la gieffina ha sostenuto che nell'ultimo periodo l'amico si è distaccato totalmente da lei. Nel momento in cui Davide ha confidato di aspettarsi una nomination da parte di Soleil, quest'ultima ha riferito di averlo deciso solo dopo avere visto il confessionale: "Mi sparlavi alle spalle.

Pensi di fregare le persone, ma vieni sgamato".

Lo sfogo del concorrente

Dopo avere ascoltato la motivazione dell'amica, il diretto interessato ha ammesso di non avere nulla da dire. Poi, però, ci ha ripensato e ha vuotato il sacco: "Sole vuoi che ti dica quello che penso? Penso che sei incoerente e quello che fai è deludente".

A detta di Silvestri, Sorge ha sempre detto di volersi tirare fuori dal triangolo con Alex Belli e Delia Duran, ma sabato si è lasciata andare ad un bacio sensuale con la modella sudamericana: "Hai fatto un grande teatrino".

Dopo avere dato della furba alla coinquilina, Davide ha detto di non volere più essere amico di Soleil. Nel post-puntata, Davide ha sparato a zero su Sorge con Giucas Casella. Il diretto interessato si è detto felice per la nomination della coinquilina, in modo da capire che il suo istinto funziona ancora. Secondo il 38enne, Soleil ribalta sugli altri quello che è lei. Infine, Davide ha tagliato corto: "Io le figure di m... così non le faccio".