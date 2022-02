Il matrimonio tra Eda e Serkan (interpretati rispettivamente da Hande Erçel a Kerem Bürsin), non porrà fine ai patimenti della coppia di protagonisti di Love is in the air. Le anticipazioni della soap turca relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 28 febbraio al 4 marzo svelano, infatti, che la ArtLife si troverà sul lastrico.

Quando l'architetto scoprirà cosa sta per succedere alla sua azienda andrà su tutte le furie, poiché non ne è stato informato fin dall'inizio, ma poi prenderà in mano la situazione e sarà pronto a sacrificare le sue quote dell'azienda per salvare almeno il progetto della sua consorte.

La ArtLife sul punto del fallimento

Le anticipazioni degli episodi di Love is in the air che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo prendono il via dal corteggiamento di Deniz nei confronti di Serkan. La donna si convincerà, erroneamente, che l'architetto prova un forte interesse nei suoi confronti, così prenderà la palla al balzo e inizierà a corteggiarlo. Chiaramente, Serkan non si dimostrerà disposto ad accogliere le avances di Deniz e anzi deciderà perfino di abbandonare il progetto relativo al porto anche per non dare ad Eda alcun motivo di sofferenza.

L'addio al progetto del porto, però, avrà dei pesanti strascichi. La ArtLife subirà un pesante contraccolpo dal punto di vista economico tanto da rischiare il tracollo.

In azienda tutti i dipendenti si impegneranno per evitare il peggio. Serkan non verrà inizialmente informato del grosso problema, di cui invece sarà a conoscenza Eda.

Serkan pronto a cambiare lavoro

Quando Serkan scoprirà del grosso guaio a cui va incontro la ArtLife si innervosirà moltissimo, soprattutto nei confronti di Eda, Piril e Engin che lo hanno tenuto all'oscuro di tutto impedendogli di agire in tempo.

Nel tentativo di permettere a Eda di portare a termine almeno il progetto in Italia, Serkan deciderà di vendere le sue quote dell'azienda per dare un po' di respiro economico. Deciso a non lasciarsi abbattere e a rimettersi in gioco dal punto di vista lavorativo, l'architetto prenderà un'inaspettata decisione.

Serkan chiamerà tutti i suoi amici invitandoli a cena per poter dare loro un'importante comunicazione che riguarda il suo futuro. Bolat deciderà di diventare professore universitario alla facoltà di architettura. Insomma, si prospettano altri cambi di rotta nella vita dei due sposini.