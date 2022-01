Delia Duran ha varcato la soglia della porta rossa del GF Vip ed è diventata ufficialmente una nuova concorrente di questa sesta edizione del reality show. La moglie di Alex Belli, a partire da ieri sera, è una delle inquiline di questa stagione, pronta a dare filo da torcere alla sua rivale Soleil Sorge e, durante la notte di ieri, subito dopo la puntata in diretta del GF Vip, si è lasciata andare a delle rivelazioni bollenti, smascherando suo marito e anche la sua rivale in amore, su quanto sarebbe accaduto sotto le coperte all'interno della casa.

Delia Duran sul piede di guerra contro Soleil Sorge al GF Vip

Nel dettaglio, Delia Duran fin dal primo minuto in cui ha messo piede all'interno della casa del GF Vip 6, ha dichiarato "guerra" alla sua nemica Soleil Sorge.

Tra le due lo scontro è stato subito infuocato e, anche dopo la diretta del reality show, Delia ha continuato a lanciare frecciatine al vetriolo nei confronti della sua rivale.

In particolar modo, la moglie di Alex ha incalzato Soleil, facendole presente il fatto che sostiene di essere una persona sincera e limpida, motivo per il quale le ha chiesto di dire esplicitamente cosa è successo sotto le coperte tra lei e suo marito, durante quella famosa notte in cui si sono nascosti nel letto.

Soleil e Alex smascherati da Delia: 'Ecco cosa è successo sotto le coperte'

"Tu sapevi che ero sposata e sei andata oltre con mio marito", ha sbottato Delia aggiungendo poi che tutti e tre sanno benissimo quello che è successo quella notte sotto le coperte al GF Vip.

"Tutti hanno visto e capito e in più mio marito me l'ha confermato", ha aggiunto ancora Delia che di fronte al dietro-front di Soleil Sorge, ha scelto lei di smascherarla e quindi di raccontare pubblicamente la verità su quello che sarebbe successo in quella famosa notte.

"Ecco cosa hanno fatto: ci sono state delle cose intime", ha sbottato la moglie di Alex Belli che ha così scelto di dire tutta la verità su quello che sarebbe accaduto, svelando all'interno della casa del Grande Fratello Vip, le confessioni che le sarebbero state fatte dal marito dopo la sua uscita di scena dal cast del reality show.

Soleil crolla in lacrime dopo la puntata del GF Vip

In attesa di scoprire se nel corso delle prossime giornate ci saranno nuove scoppiettanti rivelazioni da parte di Delia, circa quello che sarebbe accaduto tra Alex e Soleil sotto le coperte, subito dopo la puntata serale di ieri sera, l'ex protagonista di Uomini e donne ha avuto un crollo emotivo.

Soleil, infatti, si è recata in piscina ed è scoppiata in lacrime, disperata, decisamente provata dalla situazione che si era venuta a creare dopo l'ingresso in casa della sua "peggior nemica", Delia Duran.