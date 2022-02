Tra Jessica Selassié e Delia Duran non scorre buon sangue al GFVip. Nelle scorse ore, la compagna di Alex Belli ha spiegato a Nathaly Caldonazzo di avere baciato Barù. Il motivo? La modella sudamericana ha confidato di voler fare una ripicca alla Principessa.

Le parole di Delia

L'ingresso di Delia ha smosso gli equilibri all'interno della casa più spiata d'Italia. Giovedì 10 febbraio, la modella ha fatto una confidenza all'amica Caldonazzo. Nel dettaglio, Duran ha spiegato di essersi avvicinata a Barù e di averlo baciato. In un secondo momento, la diretta interessata ha spiegato di essersi avvicinata al coinquilino per un motivo ben preciso.

"Continua a sparlare..." ha detto riferendosi a Jessica. Poi, ha aggiunto: "Così impara". Insomma, Delia si è avvicinata al food blogger per fare una ripicca alla Principessa.

Lo scorso venerdì 4 febbraio, alcuni "vipponi" erano stati invitati in Love Boat per una festa organizzata dagli autori. Durante un ballo, Delia aveva baciato Barù e la cosa aveva infastidito la Principessa. Per questo motivo la più grande delle sorelle Selassié aveva deciso di mettere dei paletti alla coinquilina. Nel dettaglio, Jessica aveva chiesto alla modella di non ballare o fare giochi provocatori con il nobile.

Duran spara a zero sulla Principessa

Nel post-puntata di lunedì 7 febbraio, Delia Duran si era ritrovata a parlare della diretta con Caldonazzo, sottolineando che tra lei e la 26enne non è scoccata la scintilla dell'amicizia.

Secondo Duran, la coinquilina la vede più come una minaccia che come una compagna d'avventura in un Reality Show.

Infine, la compagna di Alex Belli aveva fatto delle insinuazioni sulla scarsa igiene personale della coinquilina: "Le puzzano le ascelle, tu hai sentito?". Seppur spiazzata dalle dichiarazioni di Delia, Nathaly aveva confermato il forte odore emanato dalla Principessa.

Alex Belli torna nella casa di Cinecittà

All'interno della casa di Cinecittà, Delia Duran ha rivelato di volersi prendere una pausa di riflessione. Dopo essersi avvicinata a Gianluca Costantino, ha confidato di essere attratta da Barù e da Antonio Medugno. In merito a quest'ultimo, la modella ha fatto sapere di voler rimanere lontana dal tiktoker campano per non andare oltre.

Tuttavia, la situazione di Delia potrebbe presto cambiare. Nei prossimi giorni, infatti, tornerà nella casa del GFVip Alex Belli. L'annuncio è arrivato direttamente da alcuni fan all'esterno del reality. Di fronte all'arrivo di Alex, Duran è apparsa piuttosto spiazzata. Soleil Sorge, invece, era già al corrente grazie alle informazioni ricevute da Gianluca.