Terminata la puntata del GFVip, in onda lunedì 7 febbraio su Canale 5, Delia Duran si è scagliata contro Jessica Selassié. Parlando con Nathaly Caldonazzo, la modella sudamericana ha ribadito che tra lei e la Princessa non c'è feeling. Inoltre, la prima finalista del Reality Show ha accusato la coinquilina di essere poco propensa alla cura della sua igiene personale.

Lo sfogo della modella

La convivenza forzata tra Delia e Jessica non sembra andare nel migliore dei modi. La vicinanza della modella sudamericana a Barù, non piace alla Principessa. Dunque, le due coinquiline hanno avuto un confronto.

Durante la 40^ puntata del GFVip sembrava che Delia e Jessica avessero trovato un punto d'incontro.

“A Jessica puzzano le ascelle”

Le sue fan che l’hanno mandata in finale votandola in due televoto STO VOLANDOOO #gfvip pic.twitter.com/ZHKkl42E8x — lexa (@trecentotre) February 8, 2022

Nel post-puntata, però, la compagna di Alex Belli si è scagliata contro la coinquilina. Parlando con Nathaly, la diretta interessata ha affermato: "Va bene fare pace, però il feeling tra me e lei non c'è". Secondo la 33enne sudamericana, Jessica la vede più come una minaccia che un'alleata: "Non posso scherzare con Barù, non posso ballarci, non posso dire una battuta di troppo...". Non contenta, Delia ha rincarato la dose sulla coinquilina, insinuando che sia poco propensa alla cura dell'igiene personale: "Le puzzano le ascelle".

La reazione di alcuni telespettatori

Il momento in cui Delia sparla di Jessica con Caldonazzo, è stato immortalato da alcuni telespettatori della diretta h24. Su Twitter, alcuni fan della Principessa hanno commentato in modo negativo le insinuazioni della modella sudamericana. Un utente ha sostenuto che se Jessica avesse avuto un problema di igiene personale, la sorella Lulù lo avrebbe fatto notare.

Altri invece, hanno tirato in ballo Soleil. Secondo alcuni, se Duran avesse tirato in ballo l'influencer italo-americana di avere una scarsa igiene personale, si sarebbe già ironizzato sull'accaduto.

Infine, c'è anche chi ha fatto notare che alcuni fan della Principessa hanno sostenuto Delia per arrivare in finale.

I motivi dell'astio

In settimana, Jessica e Delia hanno avuto delle divergenze. Tutto è cominciato dalla festa di venerdì 3 febbraio organizzata per i "vipponi". Gli autori hanno deciso che alcuni gieffini potevano trascorrere del tempo in Love Boat, così hanno mandato Delia e Barù, Soleil e Gianluca, Sophie e Alessandro. Mentre Soleil ballava con il nuovo concorrente arrivato al GFVip, quest'ultimo ha notato un bacio tra Delia e Barù.

Il giorno seguente la festa, Duran ha ammesso di essersi avvicinata al coinquilino ma per gioco. Al contrario, il nobile ha negato di avere baciato la modella. In tutto questo la Principessa ha reagito in malo modo. Nel dettaglio, Jessica ha chiesto a Delia di non ballare più con il food blogger.